Укр

Украина может отказаться от использования угля: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Главная цель такой задумки — "оставить уголь в прошлом" Новость обновлена 04 ноября 2021, 07:42
Главная цель такой задумки — "оставить уголь в прошлом"

Инвестиции в сферу энергетики должны быть направлены в другое русло

Украина и еще более 40 стран мира собираются отказаться от использования ископаемого угля, как огромной части энергетического комплекса. Такое решение было подписано во время климатического саммита в Шотландии.

Об этом информирует издание The Guardian.

Известно, что вместе с Украиной постепенный отказ от угля начнется и в Канаде, Польше и даже Вьетнаме. Это ископаемое планируют все меньше и меньше использовать в производстве электроэнергии. 

По итогу, подписанный политиками документ предлагает больше не возводить электростанции, работающие от угля, а также сократить общее количество инвестиций в эту сферу.

Окончательный отказ от угля более развитые страны планируют провести в 2030-х годах. Государствам поменьше понадобится больше времени — изменения будут необратимы в 2040-х.

К такому решению участников 26-го Conference of the Parties (26 COP) подтолкнул факт, что уголь больше других ископаемых загрязняет окружающую среду, поддерживая образование парникового эффекта.

К слову, Великобритания, которая и принимает климатический саммит, одной из первых обратилась к концепции "оставить уголь в прошлом". Сейчас страна максимально регулирует этот энергетический вопрос, минимизируя влияние на климат.

Дополним, что упомянутый 26 COP проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго, Шотландия. Украину на форумах представляет также и президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленскому удалось переговорить с Джозефом Байденом во время саммита, но западные СМИ не остались в восторге от этой встречи.

Теги:
#Украина #Энергетика #Уголь #Климат #Климатический саммит
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