"Зеленский загнал Байдена в угол": о чем говорили президенты Украины и США в Глазго

В плане мероприятий не было встречи двух президентов.

Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он провел встречу с президентом США Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго (Великобритания), во время которой они обсудили ситуацию на Донбассе. Впрочем, в сообщениях западных СМИ эту встречу охарактеризовали другими словами.

"Президент Украины Зеленский загнал Байдена в угол", — сообщает авторитетное издание Daily Mail.

В сообщении отмечается, что встреча двух президентов не значилась в официальном плане мероприятий, а после нее их пресс-службы не обнародовали отчетов о чем они там говорили.

Вместе с тем один из высокопоставленных чиновников США подтвердил, что главы государств провели краткую беседу и что Байден еще раз напомнил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вместе с тем он не указал, действительно ли они обсуждали Донбасс.

Напомним, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Зеленский во время посещения климатического саммита провел 13 встреч и переговоров, во время которых обсуждались целый ряд вопросов, включая сферы безопасности, инвестиций, энергетики и торговли.

Саммит в Глазго начался 31 октября и продлится до 12 ноября, в нем принимают участие делегации и представители около 200 стран. Среди них из около 120 прибыли главы стран или правительств.

Встреча между Байденом и Зеленским произошла на фоне наращивания Россией воинских сил на украинской границе.