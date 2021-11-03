"Зеленський загнав Байдена в кут": про що говорили президенти України та США у Глазго

У плані заходів не було зустрічі двох президентів.

У вівторок, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що він провів зустріч із президентом США Джо Байденом на полях кліматичного саміту у Глазго (Велика Британія), під час якої вони обговорили ситуацію на Донбасі. Втім, у повідомленнях західних ЗМІ цю зустріч охарактеризували іншими словами.

"Президент України Зеленський загнав Байдена у кут", — повідомляє авторитетне видання Daily Mail.

У повідомленні наголошується, що зустріч двох президентів не значилася в офіційному плані заходів, а після неї їхні пресслужби не оприлюднили звітів про що вони там говорили.

Водночас один із високопосадовців США підтвердив, що глави держав провели коротку розмову і що Байден ще раз нагадав про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Водночас він не вказав, чи вони дійсно обговорювали Донбас.

Нагадаємо, за словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, Зеленський під час відвідин кліматичного саміту провів 13 зустрічей та переговорів, під час яких обговорювалася ціла низка питань, включаючи сфери безпеки, інвестицій, енергетики та торгівлі.

Саміт у Глазго розпочався 31 жовтня та триватиме до 12 листопада, у ньому беруть участь делегації та представники близько 200 країн. Серед них із близько 120 прибули глави країн чи урядів.

Зустріч між Байденом та Зеленським відбулася на тлі нарощування Росією військових сил на українському кордоні.