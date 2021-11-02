Зеленський знову зустрівся з Байденом особисто: про що говорили (фото)

Лідер США, як і зазвичай, запевнив Україну у повній підтримці її суверенітету

Глава української держави Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Сполучених Штатах, на одному із заходів знову перетнувся з американським лідером Джозефом Байденом.

Про вже другу зустріч політиків президент України повідомив на особистій сторінці у Twitter.

На знімку видно, як Зеленський і Байден потискають один одному руки.

За словами українського президента, їхня зустріч відбулася в Глазго. Крім іншого, політикам вдалося виділити час, щоб переговорити щодо ситуації на Донбасі та безпеки України в цілому.

"США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні", — зазначив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що вперше президенти на власні очі перетнулися лише на початку осені — тоді Зеленський разом із дружиною відвідували Байдена у Білому Домі за офіційним запрошенням. Того разу американсько-українські переговори тривали близько двох годин. На порядку денному було багато різних питань, серед яких одним із головних стала російська агресія на Донбасі.

Короткі висновки з першої зустрічі Зеленського та Байдена можна прочитати у докладному матеріалі "Телеграфа".

Також ми розповідали, скільки Швейцарії обійшовся саміт Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, який пройшов влітку 2021 року.