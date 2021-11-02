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Зеленский снова встретился с Байденом лично: о чем говорили (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Главы государств встретились в Глазго Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:00
Главы государств встретились в Глазго

Лидер США, как и обычно, заверил Украину в полной поддержке её суверенитета

Глава украинского государства Владимир Зеленский, пребывая с официальным визитом в Соединенных Штатах, на одном из мероприятий еще раз пересекся с американским лидером Джозефом Байденом.

Об уже второй встречи политиков президент Украины сообщил на личной странице в Twitter.

На снимке запечатлены Зеленский и Байден, пожимающие друг другу руки.

По словам президента, их встреча произошла в Глазго. Помимо прочего у них получилось выделить время, чтобы переговорить насчет ситуации на Донбассе и безопасности Украины в целом.

"США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", — отметил Владимир Зеленский.

Отметим, что впервые президенты воочию пересеклись лишь в начале осени — тогда Зеленский вместе с супругой посещали Байдена в Белом Доме по официальному приглашению. Тогда американско-украинские переговоры продолжались около двух часов. На повестке дня было много различных вопросов, среди которых одним из главным — российская агрессия на Донбассе.

Краткие выводы из первой встречи Зеленского и Байдена можно прочесть в подробном материале "Телеграфа".

Также мы рассказывали, во сколько Швейцарии обошелся саммит Байдена с президентом России Владимиром Путиным, который прошел летом 2021 года.

Теги:
#Украина #США #Джо Байден #Владимир Зеленский
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