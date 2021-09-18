Встреча Байдена и Путина обошлась в 10 млн долларов: куда потратили такую сумму

Сумма все еще не окончательна и может вырасти на 10-15%

Первая личная встреча лидеров США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина прошла еще в июне, но до сих пор остается одной из топовых тем мировой политики. Теперь же добавилась еще и финансовая составляющая. Стало известно, какую сумму денег было потрачено на организацию и проведение президентского саммита на территории Женевы, сообщают росСМИ.

По словам руководителя швейцарского кантона Женева Эммануэля Куэно, предварительные оценки показывают, что встреча мировых лидеров обошлась стране в 10 млн долларов (почти 227 млн гривен). При этом чиновник добавляет, что сумма — неокончательно, т.к. подсчеты все еще ведутся. В целом общая "смета" может увеличиться еще на 10-15%.

Наибольшая часть финансов, разумеется, была потрачена на организацию безопасности политиков — около 5,6 млн долларов. В копеечку — 3,2 млн — влетело и пребывание (включая перевозку) на саммите журналистов.

Однодневное закрытие работы различных организаций, которые находились в "периметре безопасности" встречи Байден-Путин, стоило организаторам 556 тысяч долларов. Еще около 239 тысяч потратили на подготовку протокольных служб.

Напомним, что переговоры между американским и российским президентами происходили в Женеве, на территории виллы Ла-Гранж. Мир следил за событием 16 июня. При этом особых перемен в отношениях США и РФ саммит не принес.

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