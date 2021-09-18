Зустріч Байдена і Путіна обійшлася в 10 млн доларів: куди витратили таку суму

Сума все ще не остаточна і може вирости на 10-15%

Перша особиста зустріч лідерів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна пройшла ще в червні, але до сих пір залишається однією із топових тем світової політики. Тепер же додалася ще й фінансова складова. Стало відомо, яку суму грошей було витрачено на організацію і проведення президентського саміту на території Женеви, про що повідомляють росЗМІ.

За словами керівника швейцарського кантону Женева Еммануеля Куено, попередні оцінки показують, що зустріч світових лідерів обійшлася країні в 10 млн доларів (майже 227 млн гривень). При цьому чиновник додає, що сума — неостаточна, адже підрахунки все ще ведуться. В цілому загальний "кошторис" може зрости ще на 10-15%.

Найбільша частина фінансів, зрозуміло, була витрачена на організацію безпеки політиків — близько 5,6 млн доларів. У копієчку — 3,2 млн — влетіло і перебування (включаючи перевезення) на саміті журналістів.

Одноденне закриття роботи різних організацій, які перебували в "периметрі безпеки" зустрічі Байден-Путін, обійшлося організаторам у 556 тисяч доларів. Ще близько 239 тисяч витратили на підготовку протокольних служб.

Нагадаємо, що переговори між американським і російським президентами відбувалися в Женеві, на території вілли Ла-Гранж. Світ стежив за подією 16 червня. При цьому особливих змін у відносинах США і РФ саміт не приніс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку важливу деталь розмови з лідером Штатів Джозефом Байденом недавно розкрив український президент Володимир Зеленський. Зазначимо, що вона стосується вступу України в НАТО.

Також на порталі ви можете дізнатися, як Білий Дім пояснив те, що Байден все частіше почав кашляти під час публічних виступів.