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Джо Байден став часто кашляти під час виступів: Білому дому довелося пояснити

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Частий кашель Джо Байдена всіх занепокоїв Новина оновлена 17 вересня 2021, 08:43
Частий кашель Джо Байдена всіх занепокоїв

Лікар скрізь супроводжує Байдена і слідкує за його здоров'ям.

У резиденції президента США Білому домі заявили, що частий кашель Джо Байдена не повинен викликати хвилювань, адже здоровʼя очільника країни в порядку.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, президента США постійно оглядає лікар, тому кашель не є чимось серйозним.

"Це не привід для занепокоєння", - відповіла Псакі на запитання журналістів про стан здоровʼя Байдена.

Псакі також зазначила, що легкий кашель може бути причиною незначної застуди або ж просто, щоб прочистити горло.

Речниця також відмітила, що поруч із Байденом завжди є лікар, який супроводжує його скрізь та слідкує за станом здоровʼя президента.

Також журналісти запитали у Псакі, коли очільник країни пройде повний медичний огляд, на що вона відповіла обіцянкою повідомити про результати, коли це відбудеться. За її словами, чекати довго не доведеться.

Підозри про хворобу Байдена виникли після того, як він неодноразово покашлював під час виступу на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, через що очільнику США доводилося переривати свою розмову, аби покашляти.

Нагадуємо, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вдруге отримав позитивний тест на коронавірус перед Ялтинською європейською стратегією (YES) 11 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після зустрічі Байдена та президента України Володимира Зеленського зʼявилася інформація про можливість ще однієї зустрічі політиків цього року, проте згодом глава МЗС Дмитро Кулеба спростував цю інформацію. Варто відзначити, що під час візиту українського президента в США, йому заявили про підтримку вступу України в НАТО, проте це залежить не лише від штатів.

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