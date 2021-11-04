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Україна може відмовитись від використання вугілля: що відомо

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Головна мета такого задуму — "залишити вугілля в минулому" Новина оновлена 04 листопада 2021, 07:42
Головна мета такого задуму — "залишити вугілля в минулому"

Інвестиції у сферу енергетики мають бути спрямовані в інше русло

Україна та ще понад 40 країн світу збираються відмовитися від використання викопного вугілля як величезної частини енергетичного комплексу. Таке рішення підписали під час кліматичного саміту в Шотландії.

Про це інформує видання The Guardian.

Відомо, що разом із Україною поступова відмова від вугілля розпочнеться і в Канаді, Польщі та навіть В’єтнамі. Цю корисну копалину планують дедалі менше використовувати у виробництві електроенергії в майбутньому.

У підсумку, підписаний політиками документ пропонує більше не зводити електростанції, котрі працюють на вугіллі, а також скоротити загальну кількість інвестицій у цю сферу.

Остаточну відмову від вугілля розвиненіші країни планують провести у 2030-х роках. Державам поменше знадобиться більше часу — зміни будуть незворотні у 2040-х.

До такого рішення учасників 26-го Conference of the Parties (26 COP) підштовхнув той факт, що вугілля більше інших копалин забруднює довкілля, підтримуючи утворення парникового ефекту.

До речі, Великобританія, яка і приймає кліматичний саміт, однією з перших звернулася до концепції "залишити вугілля в минулому". Наразі країна максимально регулює це енергетичне питання, мінімізуючи вплив на клімат.

Додамо, що згаданий 26 COP проходить з 31 жовтня по 12 листопада у Глазго, Шотландія. Україну на форумах представляє також президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленському вдалося переговорити з Джозефом Байденом під час саміту, але західні ЗМІ не залишилися в захваті від цієї зустрічі.

Теги:
#Україна #Енергетика #Вугілля #Клімат #Кліматичний саміт
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