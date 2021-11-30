"Хохотали над х*хлами, а самі мерзнем": росіяни пиляють клени, щоб зігрітися (відео)

Катастрофічна ситуація спостерігається в Алтайському краї РФ

Жителі Алтайського краю сусідньої Росії заявили, що у деяких районах округу повністю закінчилося вугілля. Місцевим доводиться незаконно пиляти дерева, аби хоч якось обігріти свої будинки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Найскладніша ситуація спостерігається у селах Локтівського району. Місцеві жителі говорять про те, що такого браку вугілля не було навіть у 90-х роках. Люди пиляють клени, рубають дрібно деревину, щоб зігріти свої будинки.

Повідомляється, що вугілля є в сусідніх районах, проте його немає можливості там закупити через величезну, за місцевими мірками, ціну на доставку — вона перевищує 5-7 тисяч рублів.

На те, що відбувається в Алтайському краї, відреагували місцеві бізнесмени. На їхню думку, у всьому винен високий попит на паливо у Південно-Східній Азії. Саме туди продають вугілля з Кузбасу, Хакасії, Якутії, оскільки Азія платить за нього набагато більше, ніж можуть запропонувати до РФ — 230 доларів за тонну. Місцевим підприємствам доводиться купувати паливо у Казахстані, проте цього року вугілля катастрофічно не вистачає, заявив менеджер компанії "Тяга" Сергій Крисанов.

Тим часом у коментарях розгорілася справжня дискусія щодо нестачі вугілля. Зокрема, найбільше шуму наробив користувач, який написав "хохотали над х*хлами, а самі мерзнемо".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна та ще понад 40 країн світу збираються відмовитися від використання викопного вугілля як величезної частини енергетичного комплексу. Таке рішення підписали під час кліматичного саміту в Шотландії.