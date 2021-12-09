Укр

Крупный город в России хотят переименовать в Путинград, чтобы чиновники перестали "косячить"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Архангельск Новость обновлена 09 декабря 2021, 17:14
Архангельск

По мнению бывшего чиновника, это решит все проблемы города.

Экс-глава российского Архангельска Александр Донской высказал идею, что город неплохо было бы переименовать в честь президента страны Владимира Путина.

Об этом пишет местное издание 29.ru.

По его словам, переименование Архангельска в Путинград даст "сильный толчок для города". Донской убежден, что после такого изменения в городе чиновники начнут прилежно относится к своим должностным обязанностям, перестанут "косячить" и будут прилежно осваивать бюджетные деньги.

"Область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто", — заявил он.

Бывший мэр считает, что после переименования в город побегут туристы, а вся коммерческая недвижимость тут же будет выкуплена представителями бизнеса.

Кроме того, он заявил, что уже работает над идеей создания нового герба, так как старый вызывает много вопросов из-за изображения на нем черта. Донской считает, что он вызывает негативные ассоциации у приезжих.

Герб Архангельска
Герб Архангельска
Архангельск на карте
Архангельск на карте

Как сообщалось ранее, жителям одной деревни в России провели интернет, из-за чего местные тут же начали возмущаться, что это было сделано без ведома жителей, да и вообще кабели плохо влияют на детей.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Архангельск
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