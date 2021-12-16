На Закарпатье мужчина получил внедорожник за вакцинацию: как так получилось (видео)

О выигрыше счастливчик узнал по телефону

Житель Закарпатской области стал победителем коронавирусной акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", за что получил дорогой автомобиль Renault Duster.

Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба Мукачевского городского совета.

Соответствующая акция проводилась в течение двух с половиной месяцев, дабы побудить жителей города прививаться от коронавирусной инфекции.

О своем выигрыше мужчина узнал в телефонном режиме, но сразу не поверил своему счастью, отметив, что он человек "в годах" и такие шутки серьезно не воспринимает.

Как известно, розыгрыш автомобиля, телевизоров и других призов горсовет проводил за свой счет с целью поощрения вакцинации от COVID-19.

Отмечается также, что жители города, которые приняли участие в акции и выиграли, должны в течение 10 дней обратиться в ЦНАП с паспортом или ID-картой, идентификационным номером и сертификатом о прохождении ковид-вакцинации. Если хотя бы один из документов победитель предоставить не сможет, его выигрыш признают недействительным и подарок не отдадут.

Ранее "Телеграф" писал, как получить обещанную президентом Зеленским тысячу гривен за полную вакцинацию против коронавируса.