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На Закарпатті чоловік отримав позашляховик за вакцинацію: як так вийшло (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вартісний подарунок за вакцинацію
Вартісний подарунок за вакцинацію

Про виграш щасливчик дізнався телефоном

Житель Закарпатської області став переможцем коронавірусної акції "Вакцинуйся. Збережи життя", за що отримав дорогий автомобіль Renault Duster.

Про це у середу, 15 грудня, повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

Відповідна акція проводилася в громаді впродовж двох з половиною місяців, аби спонукати жителів щепитися від коронавірусної інфекції.

Про свій виграш мукачівець дізнався у телефонному режимі, але одразу не повірив своєму щастю, наголосивши, що він людина "у роках" і такі жарти серйозно не сприймає.

Як відомо, розіграш автомобіля, телевізорів та інших призів міськрада проводила за власний кошт з метою заохочення до вакцинації від COVID-19.

Зазначається також, що жителі міста, які взяли участь в акції та виграли, повинні протягом 10 днів звернутися до ЦНАПу із паспортом або ID-карткою, ідентифікаційним номером та сертифікатом про проходження ковід-вакцинації. Якщо ж хоча б один з документів переможець надати не зможе, його виграш визнають недійсним і подарунок не віддадуть.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати, обіцяну президентом Зеленським тисячу гривень, за повну вакцинацію проти коронавірусу.

Теги:
#Автомобіль #Переможець #Вакцинація #Мукачево #Виграш
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