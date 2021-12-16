На Закарпатті чоловік отримав позашляховик за вакцинацію: як так вийшло (відео)

Про виграш щасливчик дізнався телефоном

Житель Закарпатської області став переможцем коронавірусної акції "Вакцинуйся. Збережи життя", за що отримав дорогий автомобіль Renault Duster.

Про це у середу, 15 грудня, повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

Відповідна акція проводилася в громаді впродовж двох з половиною місяців, аби спонукати жителів щепитися від коронавірусної інфекції.

Про свій виграш мукачівець дізнався у телефонному режимі, але одразу не повірив своєму щастю, наголосивши, що він людина "у роках" і такі жарти серйозно не сприймає.

Як відомо, розіграш автомобіля, телевізорів та інших призів міськрада проводила за власний кошт з метою заохочення до вакцинації від COVID-19.

Зазначається також, що жителі міста, які взяли участь в акції та виграли, повинні протягом 10 днів звернутися до ЦНАПу із паспортом або ID-карткою, ідентифікаційним номером та сертифікатом про проходження ковід-вакцинації. Якщо ж хоча б один з документів переможець надати не зможе, його виграш визнають недійсним і подарунок не віддадуть.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати, обіцяну президентом Зеленським тисячу гривень, за повну вакцинацію проти коронавірусу.