Задушил и бросил в подвале: на Хмельнитчине распитие пива закончилось убийством женщины (фото, видео)

Полиция выяснила — с подозреваемым женщина выпивала прямо перед убийством, а в подвал пошли ради интима.

В Староконстантинове Хмельницкой области в подвале пятиэтажного дома на улице Мира нашли труп женщины. Он там пролежал около недели. Подозреваемого задержали.

Об этом сообщает полиция региона.

Преступление произошло еще в конце ноября, 41-летняя женщина и 29-летний мужчина решили уединиться для интима и совместно распить алкоголь. Когда пиво закончилось — между ними возник конфликт. Мужчина задушил женщину. Ее тело спустя неделю нашел житель многоэтажки, спустившийся в подвал.

Убийство произошло в подвале на улице Мира

Местные жители были шокированы произошедшим, но отмечают, что не удивлены из-за того, что возле дома находится "наливайка".

Как удалось узнать журналистам, погибшая — Елена из поселка Самчики выпивала в этом заведении, а также страдала от психического расстройства и иногда вела себя неадекватно, например била окна в домах соседей.

Вычислить вероятного убийцу полиции помогли камеры наблюдения. Подозрение в преступлении выдвинули жителю села Малый Чернятин. Он в совершенном признался.

До суда его будут содержать под стражей — мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" уже писал про случай, когда алкоголь становился причиной конфликта, приведшего к трагедии. На Черкасчине мужчина убил сожительницу из-за того, что она якобы выпила больше водки.