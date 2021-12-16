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Задушив і кинув у підвалі: на Хмельниччині розпивання пива закінчилося вбивством жінки (фото, відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Місцем злочину став підвал звичайної багатоповерхівки
Місцем злочину став підвал звичайної багатоповерхівки

Поліція з’ясувала — з підозрюваним жінка випивала перед вбивством, а в підвал пішли заради інтиму.

У Старокостянтинові Хмельницької області у підвалі п’ятиповерхового будинку на вулиці Миру знайшли труп жінки. Він там пролежав близько тижня. Підозрюваного затримали.

Про це повідомляє поліція регіону.

Злочин стався ще наприкінці листопада, 41-річна жінка та 29-річний чоловік вирішили усамітнитися для інтиму та спільно розпити алкоголь. Коли пиво закінчилося, між ними виник конфлікт. Чоловік задушив жінку. Її тіло через тиждень знайшов мешканець багатоповерхівки, що спустився до підвалу.

Вбивство сталося у підвалі на вулиці Миру
Вбивство сталося у підвалі на вулиці Миру

Місцеві жителі були шоковані подією, але зазначають, що не здивовані через те, що біля будинку знаходиться "наливайка".

Як вдалося дізнатися журналістам, загибла — Олена із селища Самчики випивала в цьому закладі, а також страждала від психічного розладу і іноді поводилася неадекватно, наприклад, била вікна в будинках сусідів.

Вичислити ймовірного вбивцю поліції допомогли камери спостереження. Підозру у злочині висунули жителю села Малий Чернятин. Він у досконалому зізнався.

До суду його утримуватимуть під вартою – чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" вже писав про випадок, коли алкоголь ставав причиною конфлікту, що спричинив трагедію. На Черкащині чоловік убив співмешканку через те, що вона нібито випила більше горілки.

Теги:
#Поліція #Вбивство #Хмельницька область
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