"Не все еще стрясли с народа": жители оккупированного Донецка в шоке от цен перед Новым годом

"Лысое" дерево на оккупированной территории продают за 300-500 рублей

В сети жители оккупированных территорий, в частности Донецка, жалуются на резкий скачок цен на новогодние деревья. Местные уверяют, что расценки просто космические и совсем не соответствуют уровню заработных плат.

Как сообщают в Telegram-канале "ЧП Донецк", елки, выращенные на наших территориях, просто не могут стоить так дорого, и называют цены "золотыми".

"Барыги совсем обнаглели! С картофелем прокатило, с мясом, с курятиной тоже… Но, пожалуй, еще не все еще стрясли с народа, решили — а давайте мы елки по цене золотого кактуса будем продавать", — возмущается автор поста.

По словам автора публикации, на елочных базарах средняя цена на обычную небольшую сосну колеблется от 900 до 1200 рублей (330 — 445 грн). При этом дерево больше по размеру и немного симпатичнее с виду можно купить за 2200 (812 грн) и более.

За "косые, кривые и лысые" деревья на рынках просят не менее 300 рублей, что мужчина также считает наглостью.

В комментариях под постом некоторые пользователи отмечают, что если все же цена на живое дерево не устраивает, то лучше один раз "вложиться", приобретя искусственную елку или сосну и больше о "страшных" ценах не вспоминать.

Реакция пользователей на пост о ценах

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