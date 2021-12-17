"Не все ще стрясли з народу": жителі окупованого Донецька шоковані цінами перед Новим роком
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"Лисе" дерево на окупованій території продають за 300-500 рублів
У мережі мешканці окупованих територій, зокрема Донецька, скаржаться на різкий стрибок цін на новорічні дерева. Місцеві запевняють, що розцінки просто космічні та зовсім не відповідають рівню заробітних плат.
Як повідомляють у Telegram-каналі "ЧП Донецьк", ялинки, вирощені на наших територіях, просто не можуть коштувати так дорого, і називають ціни "золотими".
"Бариги зовсім нахабніли! З картоплею прокотило, з м’ясом, з курятиною теж... Але, мабуть, ще не все ще стрясли з народу, вирішили — а давайте ми ялинки за ціною золотого кактуса продаватимемо", — обурюється автор посту.
За словами автора публікації, на ялинкових ринках середня ціна на звичайну невелику сосну коливається від 900 до 1200 рублів (330 — 445 грн). При цьому дерево більше за розміром і трохи симпатичніше на вигляд можна купити за 2200 (812 грн) і більше рублів.
За "косі, криві та лисі" дерева на ринках просять не менше 300 рублів, що чоловік також вважає нахабством.
У коментарях під постом деякі користувачі відзначають, що якщо все ж таки ціна на живе дерево не влаштовує, то краще один раз "вкластися", придбавши штучну ялинку або сосну і більше про "страшні" ціни не згадувати.
Раніше Телеграф повідомляв, як виглядатиме головна українська ялинка та яку тематику вирішили обрати для прикрас новорічної красуні 2021 року.
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