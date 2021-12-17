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"Не все ще стрясли з народу": жителі окупованого Донецька шоковані цінами перед Новим роком

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Ялинковий базар Новина оновлена 17 грудня 2021, 14:23
Ялинковий базар

"Лисе" дерево на окупованій території продають за 300-500 рублів

У мережі мешканці окупованих територій, зокрема Донецька, скаржаться на різкий стрибок цін на новорічні дерева. Місцеві запевняють, що розцінки просто космічні та зовсім не відповідають рівню заробітних плат.

Як повідомляють у Telegram-каналі "ЧП Донецьк", ялинки, вирощені на наших територіях, просто не можуть коштувати так дорого, і називають ціни "золотими".

"Бариги зовсім нахабніли! З картоплею прокотило, з м’ясом, з курятиною теж... Але, мабуть, ще не все ще стрясли з народу, вирішили — а давайте ми ялинки за ціною золотого кактуса продаватимемо", — обурюється автор посту.

За словами автора публікації, на ялинкових ринках середня ціна на звичайну невелику сосну коливається від 900 до 1200 рублів (330 — 445 грн). При цьому дерево більше за розміром і трохи симпатичніше на вигляд можна купити за 2200 (812 грн) і більше рублів.

За "косі, криві та лисі" дерева на ринках просять не менше 300 рублів, що чоловік також вважає нахабством.

У коментарях під постом деякі користувачі відзначають, що якщо все ж таки ціна на живе дерево не влаштовує, то краще один раз "вкластися", придбавши штучну ялинку або сосну і більше про "страшні" ціни не згадувати.

Реакція користувачів на пост про ціни
Реакція користувачів на пост про ціни

Раніше Телеграф повідомляв, як виглядатиме головна українська ялинка та яку тематику вирішили обрати для прикрас новорічної красуні 2021 року.

Теги:
#Донецьк #Ціни #Ялинка #Базар #Сосна #Ринок
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