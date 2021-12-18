Военный прокурор снес остановку, скрылся из больницы и поссорился с журналистом в Кривом Роге (фото, видео)

К счастью, на момент аварии на остановке не было людей

В Кривом Роге водитель внедорожника Lexus на скорости "влетел" в остановку общественного транспорта. После мужчина закрылся в автомобиле и отказался от общения со стражами порядка.

Как сообщает издание "Свои. Кривой Рог", авария, виновником которой оказался военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, произошла 17 декабря, около девяти вечера. Есть также информация, что водитель мог быть в состоянии нетрезвости.

Военый прокурор "влетел" в остановку в Кривом Роге

Остановка "Авиаколедж", Кривой Рог

ДТП на остановке в Кривом Роге

Когда на место происшествия прибыли медики "скорой", мужчина заявил, что плохо себя чувствует и ему нужна госпитализация. Заметим, что никаких травм на теле военнослужащего не обнаружено. Врачи зафиксировали у него только повышенное давление, что может свидетельствовать об употреблении алкогольных напитков.

Через какое-то время, находясь в автомобиле медицинской помощи, Лапоха якобы уснул. Вероятно, таким образом он пытался избежать проверки на драгере.

Мужчину доставили в больницу, где врачи озвучили предварительный диагноз – острая алкогольная интоксикация.

Впоследствии в медицинское учреждение прибыл коллега Лапохи — криворожский военный прокурор Станислав Ламан, после чего виновник ДТП вышел из палаты, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Когда информация о побеге из больницы стала известна местным журналистам, один из них — Олег Ермолинский, решил догнать прокурора, чтобы задать несколько вопросов. Мужчину удалось "поймать" во время остановки на заправке. Когда представитель СМИ подошел с вопросами к Лапохе, тот отреагировал агрессивно и зажал руку журналиста дверцей автомобиля.

По данным издания "Свои", по вышеуказанным фактам правоохранители составили два административных протокола по 130 и 124 статьям.

Если вина прокурора будет доказана, ему может грозить наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Также его могут лишить водительских прав.

Ранее "Телеграф" писал, как в столице неадекватный водитель на бешеной скорости "влетел" в припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия. В результате происшествия более 10 транспортных средств получили механические повреждения.