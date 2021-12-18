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Військовий прокурор зніс зупинку, втік з лікарні та посварився з журналістом у Кривому Розі (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Прокурор заявив, що потребує госпіталізації Новина оновлена 18 грудня 2021, 13:49
Прокурор заявив, що потребує госпіталізації

На щастя, на момент аварії на зупинці не було людей

У Кривому Розі водій автомобіля Lexus на швидкості "влетів" у зупинку громадського транспорту. Після чоловік зачинився в авто і відмовився від спілкування з правоохоронцями.

Як повідомляє видання "Свої. Кривий Ріг", аварія, винуватцем якої виявився військовий прокурор з Одещини Вадим Лапоха трапилася 17 грудня, близько 21-ї години. Є також інформація, що керманич міг бути у стані нетверезості.

Військовий прокурор "влетів" у зипунку в Кривому Розі
Військовий прокурор "влетів" у зипунку в Кривому Розі
Зупинка "Авіаколедж", Кривий Ріг
Зупинка "Авіаколедж", Кривий Ріг
ДТП на зупинці у Кривому Розі
ДТП на зупинці у Кривому Розі

Коли на місце події прибули медики "швидкої", чоловік заявив, що погано себе почуває і йому потрібна госпіталізація. Зауважимо, що жодних травм на тілі військовослужбовця виявлено не біло. Лікарі зафіксували у нього лише підвищений тиск, що може свідчити про вживання алкогольних напоїв.

Потому, перебуваючи в автомобілі медичної допомоги, Лапоха нібито заснув. Ймовірно таким чином він намагався уникнути перевірки на драгері.

Чоловіка доставили до лікарні, де лікарі озвучили попередній діагноз — гостра алкогольна інтоксикація.

Згодом до медичного закладу прибув колега Лапохи — криворізький військовий прокурор Станіслав Ламан, після чого винуватець ДТП вийшов з палати, сів в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

Коли інформація про втечу з лікарні стала відома тутешнім журналістам, один з них — Олег Єрмолінський вирішив наздогнати прокурора, аби задати тому кілька питань. Чоловіка вдалося "упіймати" під час зупинки на заправці. Коли представник ЗМІ підійшов із запитаннями до Лапохи, той відреагував агресивно та затис руку журналіста дверцятами автомобіля.

За даними видання "Свої", по вищевказаним фактам правоохоронці склали два адміністративні протоколи за 130 та 124 статтями.

Якщо провина прокурора буде доведена, том йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Також його можуть позбавити водійських прав.

Раніше "Телеграф" писав, як у столиці неадекватний водій на шаленій швидкості "влетів" у припарковані автомобілі та втік з місця пригоди. В результаті події понад 10 транспортних засобів зазнали механічних ушкоджень.

Теги:
#ДТП #Аварія #Кривий Ріг #Військовий
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