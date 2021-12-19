Укр

"Случайно фартануло": сын известного судьи выиграл суперприз за вакцинацию в Виннице

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Победитель "коронавирусной акции"
Победитель "коронавирусной акции"

Победителя выбирали путем автоматической жеребьевки

В Виннице сын местного судьи стал победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", за что получил в подарок дорогой автомобиль Toyota Corolla.

Информацию об этом на своей странице в соцсети обнародовал бывший шеф-редактор местного издания "Башня" Андрей Качор.

В коронавирусной акции от городского совета, которая длилась четыре месяца, приняли участие более 28 тысяч участников. Среди них был и сын известного винницкого судьи Артур Смелянец.

Рандомный выбор победителя акции
Рандомный выбор победителя акции

Как пишет издание "20 минут", победителя розыгрыша выбирали случайным образом на сайте random.org.

Между участниками разыграли полсотни телевизоров и столько же велосипедов. А во время последнего финального розыгрыша, состоявшегося в пятницу, 17 декабря, избрали человека, которому подарят автомобиль. Счастливчиком стал сын судьи Эдуарда Смелянца.

Сам парень рассказал, что информацию об акции увидел в Фейсбуке и решил попробовать. Когда узнал, что стал победителем главного приза, не поверил, но сверив все данные на регистрационном номере, осознал, что все совпадает.

" Я до последнее не верю! Потому что вчера у меня был день рождения, и вот такого подарка я точно не ожидал. Я в шоке, если честно"., — поделился своими впечатлениями винничанин.

Напомним, что ранее в одном из городов Закарпатской области среди привитых против коронавируса также выбирали победителя акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Им стал житель Мукачево, которому презентовали внедорожник Renault Duster.

Теги:
#Автомобиль #Винница #Победитель #Вакцинация #Городской совет
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