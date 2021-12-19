"Случайно фартануло": сын известного судьи выиграл суперприз за вакцинацию в Виннице

Победителя выбирали путем автоматической жеребьевки

В Виннице сын местного судьи стал победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", за что получил в подарок дорогой автомобиль Toyota Corolla.

Информацию об этом на своей странице в соцсети обнародовал бывший шеф-редактор местного издания "Башня" Андрей Качор.

В коронавирусной акции от городского совета, которая длилась четыре месяца, приняли участие более 28 тысяч участников. Среди них был и сын известного винницкого судьи Артур Смелянец.

Рандомный выбор победителя акции

Как пишет издание "20 минут", победителя розыгрыша выбирали случайным образом на сайте random.org.

Между участниками разыграли полсотни телевизоров и столько же велосипедов. А во время последнего финального розыгрыша, состоявшегося в пятницу, 17 декабря, избрали человека, которому подарят автомобиль. Счастливчиком стал сын судьи Эдуарда Смелянца.

Сам парень рассказал, что информацию об акции увидел в Фейсбуке и решил попробовать. Когда узнал, что стал победителем главного приза, не поверил, но сверив все данные на регистрационном номере, осознал, что все совпадает.

" Я до последнее не верю! Потому что вчера у меня был день рождения, и вот такого подарка я точно не ожидал. Я в шоке, если честно"., — поделился своими впечатлениями винничанин.

Напомним, что ранее в одном из городов Закарпатской области среди привитых против коронавируса также выбирали победителя акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Им стал житель Мукачево, которому презентовали внедорожник Renault Duster.