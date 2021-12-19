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"Випадково фартануло": син відомого судді виграв суперприз за вакцинацію у Вінниці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Переможець "коронавірусної акції"
Переможець "коронавірусної акції"

Переможця обирали шляхом автоматичного жеребкування

У Вінниці син місцевого судді став переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", за що отримав у подарунок — вартісний автомобіль Toyota Corolla.

Інформацію про це на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив колишній шеф-редактор місцевого видання "Вежа" Андрій Качор.

У коронавірусній акції від міської ради, яка тривала упродовж чотирьох місяців, взяли участь понад 28 тисяч учасників, серед яких був і син відомого вінницького судді Артур Смілянець.

Рандомний вибір переможця акції
Рандомний вибір переможця акції

Як пише видання "20 хвилин", переможця розіграшу обирали випадковим чином на сайті random.org.

Між учасниками розіграли півсотні телевізорів і стільки ж велосипедів. А під час останнього фінального розіграшу, який відбувся у п’ятницю,17 грудня, обрали людину, якій подарують автомобіль. Щасливчиком став — син судді Едуарда Смілянця.

Сам хлопець розповів, що інформацію щодо акції побачив у Фейсбуці, тож вирішив спробувати. Коли дізнався, що став переможцем головного призу, не повірив, але, звіривши усі дані на реєстраційному номері, усвідомив, що все збігається.

"Я до останнього не вірю! Бо вчора у мене був день народження, і ось на такий подарунок я точно не очікував. Я в щоці, якщо чесно"., — поділився своїми враженнями вінничанин.

Нагадаємо, що раніше в одному з міст Закарпатської області серед щеплених проти коронавірусу також обирали переможця акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Ним став житель Мукачева, якому презентували позашляховик Renault Duster.

Теги:
#Автомобіль #Вінниця #Переможець #Вакцинація #Міська рада
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