"Випадково фартануло": син відомого судді виграв суперприз за вакцинацію у Вінниці

Переможця обирали шляхом автоматичного жеребкування

У Вінниці син місцевого судді став переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", за що отримав у подарунок — вартісний автомобіль Toyota Corolla.

Інформацію про це на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив колишній шеф-редактор місцевого видання "Вежа" Андрій Качор.

У коронавірусній акції від міської ради, яка тривала упродовж чотирьох місяців, взяли участь понад 28 тисяч учасників, серед яких був і син відомого вінницького судді Артур Смілянець.

Рандомний вибір переможця акції

Як пише видання "20 хвилин", переможця розіграшу обирали випадковим чином на сайті random.org.

Між учасниками розіграли півсотні телевізорів і стільки ж велосипедів. А під час останнього фінального розіграшу, який відбувся у п’ятницю,17 грудня, обрали людину, якій подарують автомобіль. Щасливчиком став — син судді Едуарда Смілянця.

Сам хлопець розповів, що інформацію щодо акції побачив у Фейсбуці, тож вирішив спробувати. Коли дізнався, що став переможцем головного призу, не повірив, але, звіривши усі дані на реєстраційному номері, усвідомив, що все збігається.

"Я до останнього не вірю! Бо вчора у мене був день народження, і ось на такий подарунок я точно не очікував. Я в щоці, якщо чесно"., — поділився своїми враженнями вінничанин.

Нагадаємо, що раніше в одному з міст Закарпатської області серед щеплених проти коронавірусу також обирали переможця акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Ним став житель Мукачева, якому презентували позашляховик Renault Duster.