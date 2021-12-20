В церкви на Ровенщине в День Святого Николая произошло чудо (видео)
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Икону Божьей матери считают чудотворной и видят в феномене проявление божественной любви.
В Свято-Николаевской церкви в Остроге Ровенской области замироточила икона Богородицы "Всецарица". Это произошло после литургии в честь праздника святого Николая.
Об этом сообщает сайт церкви.
Феномен произошел во время миропомазания верующих. "Господь проявил свою любовь к нам, проявляя свое чудо, вдохновляя этим нас на святую веру", — отметил настоятель Свято-Николаевской церкви ПЦУ Юрий Лукашик.
"Всецарица" — одна из икон, привезенных в острожскую церковь перед праздником Чудотворца Николая. Кроме нее из Киева привезли также икону "Троеручица" и Плащаницу с поясом Богородицы. Церковные изображения были написаны на горе Афон и переданы Украине афонскими монахами.
Мироточение произошло на глазах прихожан. Этой иконе приписывают чудотворные свойства — исцеление от различных болезней, к Богородице верующие обращаются в молитвах про здоровье и благополучие детей и семейное счастье.
После литургии иконы перевезли в другой населенный пункт Ровенской области.
Ранее "Телеграф" писал про икону Божьей матери "Знамение", памятный день которой отмечался в конце первой декады декабря.
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