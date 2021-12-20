В церкви на Ровенщине в День Святого Николая произошло чудо (видео)

Икону Божьей матери считают чудотворной и видят в феномене проявление божественной любви.

В Свято-Николаевской церкви в Остроге Ровенской области замироточила икона Богородицы "Всецарица". Это произошло после литургии в честь праздника святого Николая.

Об этом сообщает сайт церкви.

Икона замироточила в день Николая Чудотворца

Феномен произошел во время миропомазания верующих. "Господь проявил свою любовь к нам, проявляя свое чудо, вдохновляя этим нас на святую веру", — отметил настоятель Свято-Николаевской церкви ПЦУ Юрий Лукашик.

"Всецарица" — одна из икон, привезенных в острожскую церковь перед праздником Чудотворца Николая. Кроме нее из Киева привезли также икону "Троеручица" и Плащаницу с поясом Богородицы. Церковные изображения были написаны на горе Афон и переданы Украине афонскими монахами.

Мироточение произошло на глазах прихожан. Этой иконе приписывают чудотворные свойства — исцеление от различных болезней, к Богородице верующие обращаются в молитвах про здоровье и благополучие детей и семейное счастье.

После литургии иконы перевезли в другой населенный пункт Ровенской области.

Ранее "Телеграф" писал про икону Божьей матери "Знамение", памятный день которой отмечался в конце первой декады декабря.