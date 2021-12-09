Праздник иконы Божией Матери "Знамение": красивые поздравления в открытках и картинках

В праздник стоит сходить в церковь и помолиться за своих родных и близких

Праздник иконы Божией Матери "Знамение" православные христиане отмечают 10 декабря, вслед за Днем памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской. Эта чудотворная икона считается одной из наиболее известных. О ее силе впервые стало известно в 1170 году, когда войска Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород, и спасти город удалось чудом с помощью этого образа Богородицы.

Сейчас существует много списков с этой иконы. При этом некоторые из них известны своими чудотворными действиями. Они получили названия исходя из места, где эти чудеса происходили: Абалакская, Курская, Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая.

На иконе изображена Богородица с поднятыми вверх руками, а на ее груди изображен маленький Иисус. К тому же, это двухсторонний образ, на обратной стороне которого изображены праведные Иоаким и Анна, которые молятся Иисусу Христу.

В народе принято 10 декабря приходить в церковь и просить у Божьей Матери благословения для родных и близких. Хорошим знаком считается, если провести этот день в кругу родных и ни с кем не ссориться. А в ночь на 10-е декабря стоит просить у Бога помощи и защиты.

Поздравления с праздником иконы Божией Матери "Знамение":

С праздником иконы Божией Матери "Знамение"

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