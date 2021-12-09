Укр

Праздник иконы Божией Матери "Знамение": красивые поздравления в открытках и картинках

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
День памяти иконы Божией Матери "Знамение"
День памяти иконы Божией Матери "Знамение"

В праздник стоит сходить в церковь и помолиться за своих родных и близких

Праздник иконы Божией Матери "Знамение" православные христиане отмечают 10 декабря, вслед за Днем памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской. Эта чудотворная икона считается одной из наиболее известных. О ее силе впервые стало известно в 1170 году, когда войска Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород, и спасти город удалось чудом с помощью этого образа Богородицы.

Сейчас существует много списков с этой иконы. При этом некоторые из них известны своими чудотворными действиями. Они получили названия исходя из места, где эти чудеса происходили: Абалакская, Курская, Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая.

На иконе изображена Богородица с поднятыми вверх руками, а на ее груди изображен маленький Иисус. К тому же, это двухсторонний образ, на обратной стороне которого изображены праведные Иоаким и Анна, которые молятся Иисусу Христу.

В народе принято 10 декабря приходить в церковь и просить у Божьей Матери благословения для родных и близких. Хорошим знаком считается, если провести этот день в кругу родных и ни с кем не ссориться. А в ночь на 10-е декабря стоит просить у Бога помощи и защиты.

Поздравления с праздником иконы Божией Матери "Знамение":

С праздником иконы Божией Матери "Знамение"
С праздником иконы Божией Матери "Знамение"

Ранее "Телеграф" писал, что к празднованию Дня святого Николая стоит готовиться заранее – украинцам предлагают писать письма и отправлять их в резиденцию.

Теги:
#Праздник #Поздравления #Икона Божией Матери
Чепирование людей могут начать со следующего года
Общество
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
В ВРУ хотят приобщить 16-летних к политической жизни страны
В Украине хотят разрешить баллотироваться и вступать в партии подросткам: подробности
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Байден впервые заговорил об итогах беседы с Путиным
Американские военные не будут воевать за Украину — Байден
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года