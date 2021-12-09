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Свято ікони Божої Матері "Знамення": красиві привітання у листівках та картинках

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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День пам’яті ікони Божої Матері "Знамення"
День пам’яті ікони Божої Матері "Знамення"

У свято варто сходити до церкви та помолитися за своїх рідних та близьких

Свято ікони Божої Матері "Знамення" православні християни відзначають 10 грудня, за Днем пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської. Ця чудотворна ікона вважається однією з найвідоміших. Про її силу вперше стало відомо в 1170 році, коли війська Андрія Боголюбського взяли в облогу Великий Новгород, і врятувати місто вдалося дивом за допомогою цього образу Богородиці.

Наразі існує багато списків із цієї ікони. При цьому деякі з них відомі своїми чудотворними діями. Вони отримали назви, виходячи з місця, де ці чудеса відбувалися: Абалакська, Курська, Серафимо-Понетаївська, Діонісієво-Глушицька.

На іконі зображено Богородицю з піднятими вгору руками, а на її грудях зображено маленький Ісус. До того ж, це двосторонній образ, на звороті якого зображені праведні Іоаким та Анна, які моляться Ісусу Христу.

У народі прийнято 10 грудня приходити до церкви та просити у Божої Матері благословення для рідних та близьких. Вважається, що важливо провести цей день у колі рідних і ні з ким не сваритися. А в ніч на 10 грудня варто просити у Бога допомоги та захисту.

Привітання зі святом ікони Божої Матері "Знамення":

Зі святом ікони Божої Матері "Знамення"
Зі святом ікони Божої Матері "Знамення"

Раніше "Телеграф" писав, що до святкування Дня святого Миколая варто готуватися заздалегідь – українцям пропонують писати листи та надсилати їх до резиденції.

Теги:
#Свято #Поздоровлення #Ікона Божої Матері
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