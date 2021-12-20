У церкві на Рівненщині на День Святого Миколая сталося диво (відео)

Ікону Божої матері вважають чудотворною та бачать у феномені прояв божественної любові.

У Свято-Миколаївській церкві в Острозі Рівненської області замироточила ікона Богородиці "Всецариця". Це сталося після літургії на честь свята Святого Миколая.

Про це повідомляє сайт церкви.

Ікона замироточила в день Миколи Чудотворця

Феномен стався під час мирування вірян. "Господь виявив свою любов до нас, виявляючи своє диво, надихаючи цим нас на святу віру ", — зазначив настоятель Свято-Миколаївської церкви ПЦУ Юрій Лукашик.

"Всецариця" — одна з ікон, привезених до острозької церкви перед святом Чудотворця Миколи. Окрім неї з Києва привезли також ікону "Троєручиця" та Плащаницю з поясом Богородиці. Церковні зображення були написані на горі Афон та передані Україні афонськими ченцями.

Мироточення відбулося на очах парафіян. Цій іконі приписують чудотворні властивості — зцілення від різних хвороб, до Богородиці віряни звертаються у молитвах про здоров’я та благополуччя дітей та сімейне щастя.

Після літургії ікони перевезли до іншого населеного пункту Рівненської області.

Раніше "Телеграф" писав про ікону Божої матері "Знамення", пам’ятний день якої відзначався наприкінці першої декади грудня.