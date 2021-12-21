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Вывозили в лес: на Прикарпатье задержали банду, выбивающую миллионные "долги" (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В задержании фигурантов участвовал спецназ полиции и СБУ
В задержании фигурантов участвовал спецназ полиции и СБУ

Членам группировки уже выдвинули подозрение и выбрали меру пресечения. 

В Ивано-Франковской области полиция задержала группу подозреваемых, которые угрожали людям, били, грабили и требовали несуществующие долги. 

Об этом сообщает полиция региона. 

Всего банда насчитывала восемь человек — все местные жители. Один из них ранее был правоохранителем — его еще до реформы милиции в полицию изобличили в злоупотреблении властью и продаже наркотиков. 

Участникам группировки от 23 до 48 лет. 

Задержанных подозревают по пяти статьям
Задержанных подозревают по пяти статьям
Вещественный доказательства, найденные при обыске
Вещественный доказательства, найденные при обыске

Как происходило вымогательство

У кандидатов в "жертвы" сообщники начинали требовать вернуть мифический долг. Суммы были разные — следствие установило рэкет на сумму в 30 тысяч долларов США у предпринимателя (более 823 тысяч гривен) и миллион в национальной валюте у медика. 

Если объекты платить отказывались — начиналась волна угрожающих звонков с разных номеров, их подстерегали возле дома, а затем переходили к физической расправе. Одного из пострадавших вывезли в лес, избили, забрав ключи от квартиры ограбили ее. Вещей вынесли на сумму, эквивалентную 300 тысячам гривен. 

Полиция открыты уголовные дела за грабеж, разбой, похищение человека, вымогательство, а также незаконное завладение или вымогательство документов, штампов, печатей (ст. 357 УК Украины).

Доказательства собрали в результате 16 обысков. Фигурантов будут держать в СИЗО, одному из них отказано в праве выхода под залог.

Ранее "Телеграф" писал о способах мошенничества и "выбивания" долгов с помощью нотариусов. Для тех, кого пытаются заставить отдать кредит, оформленный без договора, есть несколько путей решения проблемы.

Теги:
#Мошенничество #Угрозы #Ивано-Франковская область #Банда #Вымогательство
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