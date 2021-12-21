Вывозили в лес: на Прикарпатье задержали банду, выбивающую миллионные "долги" (фото, видео)
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Членам группировки уже выдвинули подозрение и выбрали меру пресечения.
В Ивано-Франковской области полиция задержала группу подозреваемых, которые угрожали людям, били, грабили и требовали несуществующие долги.
Об этом сообщает полиция региона.
Всего банда насчитывала восемь человек — все местные жители. Один из них ранее был правоохранителем — его еще до реформы милиции в полицию изобличили в злоупотреблении властью и продаже наркотиков.
Участникам группировки от 23 до 48 лет.
Как происходило вымогательство
У кандидатов в "жертвы" сообщники начинали требовать вернуть мифический долг. Суммы были разные — следствие установило рэкет на сумму в 30 тысяч долларов США у предпринимателя (более 823 тысяч гривен) и миллион в национальной валюте у медика.
Если объекты платить отказывались — начиналась волна угрожающих звонков с разных номеров, их подстерегали возле дома, а затем переходили к физической расправе. Одного из пострадавших вывезли в лес, избили, забрав ключи от квартиры ограбили ее. Вещей вынесли на сумму, эквивалентную 300 тысячам гривен.
Полиция открыты уголовные дела за грабеж, разбой, похищение человека, вымогательство, а также незаконное завладение или вымогательство документов, штампов, печатей (ст. 357 УК Украины).
Доказательства собрали в результате 16 обысков. Фигурантов будут держать в СИЗО, одному из них отказано в праве выхода под залог.
Ранее "Телеграф" писал о способах мошенничества и "выбивания" долгов с помощью нотариусов. Для тех, кого пытаются заставить отдать кредит, оформленный без договора, есть несколько путей решения проблемы.
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