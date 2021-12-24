"Делайте это в закрытых помещениях": депутаты Ровенщины выступили против пропаганды ЛГБТ

Депутаты большинством голосов высказали поддержку предложению про административную ответственность.

На Ровенщине депутаты облсовета приняли решение обратиться к Верховной Раде в поддержку законопроекта о наказании за пропаганду "отклонений от конституционных норм семьи". Речь про законопроект 6327 поданный в ноябре.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

К депутатам обратился депутат Андрей Петохин. По его словам, деградация моральности в Украине "достигла апогея". Депутаты из межфракционного объединения "За духовность, моральность и семейные ценности" сочли что "публичная пропаганда аморальных отклонений" нарушает права детей и их родителей и не дает возможность воспитания в "конституционном русле". Депутаты хотят, чтобы за "отклонение от норм" ввели ответственность.

Пропагандой Петохин назвал публичное проявление "отклонений": "если есть такие интересы, то, пожалуйста, делайте это и пропагандируйте в закрытых помещениях, где есть ваши единомышленники". Его коллеги также высказались, что недопустимой является, например, информация для детей, что бывают две мамы или двое отцов в семье.

Поддержали обращение 49 депутатов облсовета, еще трое — не голосовали.

Согласно данным на портале "Рада", 14 декабря комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту включить законопроект в повестку дня Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме этого законопроекта поданы были еще два на такую же тематику. Они подразумевают приравнивание гомосексуализма и трансгендерности к педофилии и административную ответственность за их пропаганду. Суммы предложенных штрафов — от 17 тысяч гривен.