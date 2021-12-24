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"Робіть це у закритих приміщеннях": депутати Рівненщини виступили проти пропаганди ЛГБТ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Депутатів турбує безпека сімейних цінностей
Депутатів турбує безпека сімейних цінностей

Депутати більшістю голосів висловили підтримку пропозиції щодо адміністративної відповідальності.

На Рівненщині депутати облради ухвалили звернутися до Верховної Ради на підтримку законопроєкту про покарання за пропаганду "відхилень від конституційних норм сім’ї". Йдеться про законопроєкт 6327, поданий у листопаді.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

До депутатів звернувся депутат Андрій Петохін. За його словами, деградація моральності в Україні "сягнула апогею". Депутати з міжфракційного об’єднання "За духовність, моральність та сімейні цінності" вважають, що "публічна пропаганда аморальних відхилень" порушує права дітей та їх батьків і не дає можливість виховання в "конституційному руслі". Депутати хочуть, щоб за "відхилення від норм" запровадили відповідальність.

Пропагандою Петохін назвав публічний прояв "відхилень": "якщо є такі інтереси, то, будь ласка, робіть це та пропагуйте у закритих приміщеннях, де є ваші однодумці ". Його колеги також висловилися, що неприпустимою є, наприклад, інформація для дітей, що бувають дві мами чи двоє батьків у сім’ї.

Підтримали звернення 49 депутатів облради, ще троє не голосували.

Згідно з даними на порталі "Рада", 14 грудня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту включити законопроєкт до порядку денного Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" писав, що крім цього законопроєкту було подано ще два на таку ж тематику. Вони мають на увазі прирівнювання гомосексуалізму та трансгендерності до педофілії та адміністративну відповідальність за їх пропаганду. Суми запропонованих штрафів – від 17 тисяч гривень.

Теги:
#Верховна Рада #Законопроект #ЛГБТ #Рівненська область
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