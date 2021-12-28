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Под Ивано-Франковском – смертельное ДТП с микроавтобусом: выносить тела пришлось спасателям (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Погибших и травмированных деблокировали спасатели ГСЧС Новость обновлена 28 декабря 2021, 09:48
Погибших и травмированных деблокировали спасатели ГСЧС

Пострадавших зажало конструкциями разбитых автомобилей

Во вторник, 28 декабря, в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погибли два человека, еще столько же — травмированы.

Как сообщил прессцентр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, автомобили "Форд Мондео" и "Мерседес Вито" столкнулись на трассе неподалеку от города Снятын, что в Коломыйском районе, около 6 часов утра.

Видео автособытия также были обнародованы в Telegram-канале "Помощь на дорогах ИФ".

ДТП в Ивано-Франковской области

По прибытии к месту происшествия специалисты "Службы 101" с помощью специнструмента провели деблокировку трех человек. Одного из пострадавших, который был зажат конструкциями изуродованного "Мерседеса", передали медикам "скорой". Еще двоих, которые в момент столкновения автомобилей, находились в "Форде", фельдшеры осмотрели по месту и констатировали их смерть.

После помощи в изъятии пострадавших и погибших из разбитых автомобилей, спасатели отключили аккумуляторные батареи в транспортных средствах, чтобы предотвратить вероятное возгорание.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим в результате аварии
Спасатели оказывают помощь пострадавшим в результате аварии

Отмечается также, что еще один травмированный в результате аварии человек был госпитализирован в больницу еще до приезда Службы спасения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Днепропетровщине в аварию попал автомобиль многодетной семьи. В результате ДТП девочка подросток и ее 1-летний брат погибли. Отец и еще один 8-летний ребенок травмирован.

Теги:
#ДТП #Авария #ДСНС #Снятин #Івано-Франківськ
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