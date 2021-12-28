Під Івано-Франківськом – смертельна ДТП із мікроавтобусом: виносити тіла довелося рятувальникам (фото, відео)

Постраждалих затисло конструкціями розбитих автомобілів

У вівторок, 28 грудня, в Івано-Франківській області трапилася смертельна аварія за участі легковика та мікроавтобусу. В результаті автопригоди загинули двоє людей, ще стільки ж — травмовані.

Як повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, автомобілі "Форд Мондео" та "Мерседес Віто" зіштовхнулися на трасі неподалік міста Снятин, що в Коломийському районі, близько 6-ї години ранку.

Відео автоподії також оприлюднили у Telegram-каналі "Допомога на дорогах ІФ".

ДТП в Івано-Франківькій області

По прибуттю на виклик спеціалісти "Служби 101" за допомогою спецінструменту провели деблокування трьох осіб. Одного з постраждалих, який був затиснутий конструкціями понівеченого "Мерседесу", передали медикам "швидкої". Інших двох, які на момент зіткнення автомобілів, знаходилися у "Форді", фельдшери оглянули по місцю та констатували їх смерть.

Після допомоги у вилученні постраждалих та загиблих з розбитих автомобілів, рятувальники від’єднали акумуляторні батареї в транспортних засобах, аби запобігти ймовірному загорянню.

Рятувальники надають допомогу постраждалим в результаті автопригоди

Зазначається також, що ще одну травмовану в результаті аварії людину було госпіталізовано до лікарні до приїзду надзвичайників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Дніпропетровщині в аварію потрапив автомобіль багатодітної родини. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчинка підліток та її 1-річний брат загинули. Батько та ще одна 8-річна дитина травмовані.