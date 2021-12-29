Укр

В Крыму средь бела дня на глазах у детей расстреляли татар: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Стрельба произошла в районе автовокзала Новость обновлена 29 декабря 2021, 15:26
Стрельба произошла в районе автовокзала

Три человека, которые были безоружны, получили огнестрельные ранения

Во вторник, 28 декабря, в оккупированном Крыму на въезде в село Морское (в районе Судака, смотри карту ниже) произошла стрельба, в результате которой пострадало три человека.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале крымский журналист Александр Талипов, в районе автостанции шестеро молодчиков на Toyota Camry и LADA Priora вышли из машин и начали стрелять из пистолетов по крымским татарам. Все это происходило средь бела дня на глазах у прохожих, среди которых были дети.

Полиция ищет стрелков, которые расправились с безоружными татарами
Полиция ищет стрелков, которые расправились с безоружными татарами
Неизвестные бандиты стреляли средь бела дня
Неизвестные бандиты стреляли средь бела дня

По словам Талипова, в мужчину, которому на вид было 50-55 лет, спустили весь магазин. Парень лет 25-ти (предположительно, сын первого пострадавшего) получил огнестрельные ранения конечностей. О характере травм третьего пострадавшего пока информации нет.

Очевидцы говорят, что никто из жертв вооружен не был. А дело сейчас расследует так называемая полиция полуострова. Пока удалось установить только одного из налетчиков, которого объявили в розыск.

Село Морское близ Судака
Село Морское близ Судака

Напомним, что неподалеку — в Одессе — в тот же день расстреляли известного криминального авторитета. Налетчик вошел в клуб "Арена" и открыл огонь по двум отдыхающим: один из них, Назир Алиев, погиб на месте. Говорят, он имел славу криминалитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули (настоящее имя — Надир Салифов), которого расстреляли в Турции в 2020 году.

Теги:
#Крым #Татары #Судак #Стрельба #Крымские татары
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