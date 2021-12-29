У Криму серед білого дня на очах у дітей розстріляли татар: подробиці та фото

Три людини, які були беззбройні, отримали вогнепальні поранення

У вівторок, 28 грудня, в окупованому Криму на в’їзді в село Морське (в районі Судака, дивись карту нижче) сталася стрілянина, внаслідок якої постраждало троє людей.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі кримський журналіст Олександр Таліпов, у районі автостанції шестеро молодиків на Toyota Camry та LADA Priora вийшли з машин і почали стріляти з пістолетів по кримських татарах. Все це відбувалося серед білого дня на очах перехожих, серед яких були діти.

Поліція шукає стрільців, які розправилися із беззбройними татарами

Невідомі бандити стріляли серед білого дня

За словами Таліпова, у чоловіка, якому на вигляд було 50-55 років, спустили весь магазин. Хлопець років 25-ти (імовірно, син першого потерпілого) отримав вогнепальні поранення кінцівок. Про характер травм третього потерпілого поки що інформації немає.

Очевидці кажуть, що ніхто з жертв не був озброєний. Поки що вдалося встановити лише одного з нападників, якого оголосили в розшук.

Село Морське поблизу Судака

Нагадаємо, що неподалік — в Одесі — того ж дня розстріляли відомого кримінального авторитета. Вбивця увійшов до клубу "Арена" і відкрив вогонь по двох відпочиваючих: один з них, Назір Алієв, загинув на місці. Кажуть, він мав славу криміналітета, а також був близьким до відомого злодія у законі Лоту Гулі (справжнє ім’я — Надір Саліфов), якого розстріляли в Туреччині 2020 року.