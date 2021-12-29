У Криму серед білого дня на очах у дітей розстріляли татар: подробиці та фото
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Три людини, які були беззбройні, отримали вогнепальні поранення
У вівторок, 28 грудня, в окупованому Криму на в’їзді в село Морське (в районі Судака, дивись карту нижче) сталася стрілянина, внаслідок якої постраждало троє людей.
Як повідомив у своєму Телеграм-каналі кримський журналіст Олександр Таліпов, у районі автостанції шестеро молодиків на Toyota Camry та LADA Priora вийшли з машин і почали стріляти з пістолетів по кримських татарах. Все це відбувалося серед білого дня на очах перехожих, серед яких були діти.
За словами Таліпова, у чоловіка, якому на вигляд було 50-55 років, спустили весь магазин. Хлопець років 25-ти (імовірно, син першого потерпілого) отримав вогнепальні поранення кінцівок. Про характер травм третього потерпілого поки що інформації немає.
Очевидці кажуть, що ніхто з жертв не був озброєний. Поки що вдалося встановити лише одного з нападників, якого оголосили в розшук.
Нагадаємо, що неподалік — в Одесі — того ж дня розстріляли відомого кримінального авторитета. Вбивця увійшов до клубу "Арена" і відкрив вогонь по двох відпочиваючих: один з них, Назір Алієв, загинув на місці. Кажуть, він мав славу криміналітета, а також був близьким до відомого злодія у законі Лоту Гулі (справжнє ім’я — Надір Саліфов), якого розстріляли в Туреччині 2020 року.
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