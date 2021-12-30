Как в американских фильмах: украинцы превратили свои дома в новогоднюю сказку (фото, видео)

И теперь к этим "сказочным" дворам горожане массово идут, как на экскурсию

Многим привычна киношная картинка праздничного убранства на Рождество американских коттеджей – это оформленные иллюминацией фасады и крыши домов, близлежащие деревья и огромные фигуры проволочных оленей и медведей, стеклянные шары, еловые венки, надувные снеговики и Санта-Клаусы. Там даже стало популярным выражение из старого культового фильма: "Я хочу, чтобы мой дом было видно из космоса!".

Американские особняки сверкают от цоколя до крыши

Посоперничать с американскими особняками могут и некоторые украинские частные дома. Причем, украшают придомовую территорию хозяева на протяжении многих лет, с каждым годом проявляя все больше изобретательности и выдумки.

Красота у частного дома

Неизвестно, как из космоса, но уж точно издалека видно сверкающий огнями двор на улице Горького в Геническе Херсонской области. И каждый год здесь добавляется светящихся элементов. В этот раз над созданием светового оформления своего участка отец и сын Давыдовы трудились целых 10 дней. Результат превзошел все ожидания: все, кто видит иллюминацию живьем, восторгаются трудолюбием и энтузиазмом хозяев дома, выражают им благодарность за созданное праздничное настроение, "лайкают" и репостят красочные фотографии в Фейсбуке и видео в Ютубе.

Буквы на крыше появились впервые

"Положил начало украшательству двора к Новому году еще лет 15 назад мой отец, Виталий Дмитриевич, сейчас ему 58 лет, он частный предприниматель, — рассказал "Телеграфу" 31-летний Алексей Давыдов, ранее – журналист сайта "Вести Геническа", а ныне блогер. – Сначала это были 1-2 гирляндочки на ворота, каждый следующий год что-нибудь добавляли. Ну а последние пять лет мы занимаемся этим вместе, фигурки из проволочки-кругляка варим сами, а для эскизов привлекаем нашего соседа-художника, Владимира Шпака. Все эти гирлянды бережно сохраняются и докупаются новые, потому не скажу, что это одномоментные большие расходы".

Сварочные работы

В прошлом году Давыдовы изготовили светящуюся елочку и контур саней с оленем и Санта-Клаусом. "И так оно классно зашло: столько людей к нам приезжало, там автомобили даже попадали в пробку".

Оленя смастерили еще год назад

В этом году елку решили "вырастить" повыше – сделали ее 6-метровой. Алексей благодарен компании из Харькова, которая поддержала их задумку и сделала им солидную скидку на приобретение светодиодной неоновой ленты.

Елку сделали высотой 6 метров

Появился и новый персонаж – яркий Снеговик-саксофонист. И это не просто картинка – ежевечерне здесь звучат рождественские и современные мелодии, чтобы настроение окружающим поднять. Погода также решила добавить снежного оформления от себя – занесла все снегом.

Снеговик играет на саксофоне

Не обошлось и без приключений. Папа с сыном торопились закончить работы, а тут вдруг – раз! – и в Геническе случилась какая-то авария, на 4 часа погас свет по всему городу. К счастью, у них в хозяйстве имеется генератор. Подключили его и продолжили двигаться к финишу. "Начинали мы работы с букв на крыше. С утра была замечательная сухая погода, а к вечеру началась метель. Мы радовались: фух, успели. На следующий день мороз ударил, мы давай "леса" ставить и елку монтировать. Тоже все удалось. А затем оттепель случилась – грязюка, зайти на участок невозможно, то есть, опять нам повезло. В последний день работали до полуночи!", — вспоминает молодой человек. Снежинку на елке Давыдовы закрепляли как раз когда повалил густой снег.

Несколько дней отец с сыном провели на крыше

По словам Алексея, затраты на праздничный наряд домовладения не столь велики. "Благодаря скидке на неоновые огни, мы потратили 8 тысяч гривен – этого хватило, чтобы украсить забор, и арку, и фасад".

А погода - то снег, то дождь

Конечно же, всех интересует, не разорятся ли они на оплате электроэнергии. "По моим подсчетам, вся эта иллюминация потребляет 1,5 кВт в час. Месяц работы обойдется гривен в 300, при том, что гирлянды работают примерно с 17 до 22-х часов ежедневно". Такие траты семья может себе позволить, потому что у них нет расходов на алкоголь и сигареты, и очень многое они умеют делать своими руками. Мама и супруга Алексея тоже ничего не имеют против расходов на красоту. Мужчины их именуют "помощниками по кофе" – когда совсем уж замерзают на свежем воздухе.

В коротком ролике - весь процесс создания украшения

"Настоящая сказка! Спасибо вам за праздник и хорошее настроение. Удивить вы можете", "Супер! Спасибо за сказку!, "Какая красота! Просто маленькое сказочное место! Какие вы молодцы! С наступающими новогодними праздниками всю вашу семью!"- такие отзывы оставляют благодарные земляки.

Сюда все приходят фотографироваться

Примечательно, что также креативно и щедро подошла к оформлению своей усадьбы семья на окраине города Семеновка Новгород-Северського района Черниговской области. Их пропиарил родной город на своей Фейсбук-страничке.

В течение всего года мастер по ремонту авто Игорь Сыч закупал гирлянды, а затем трижды наведывался на малую родину из столицы, где проживает сейчас, чтобы все это скомпоновать, укрепить и развесить 2 километра гирлянд.

На усадьбу ушло 2 км гирлянд

Ну а включает всю эту переливающуюся композицию ежевечерне его мама, Ирина Сыч. Сюда также идут и едут любоваться и делать селфи. Привлекает внимание огромная елка, украшенная веселыми огнями. На самом деле это "обманка" – сложная металлическая конструкция с небольшой сосенкой и… закрепленными на разных ярусах горшочками с маленькими туями!

Внизу - сосенка, а в горшках туи - вот и огромная елка

Их двор, пожалуй, точно видно из космоса, потому что в округе фонарей на улицах немного.

Такую красоту видно издалека

И в их адрес не скупятся на похвалу: "Какая красота, супер! Молодцы, здоровья вам огромного!", "Такое должны увидеть все! И мэр города тоже должен увидеть и взять пример, как украшать город. Стоит елка в центре несчастная! И город совсем не украшен! Интересно, кто выбирает таких мэров и куда идут средства! Город Семеновка не развивается совсем! А Игорь — молодец! Так держать! Каждый должен брать пример с таких людей, как он!".

Земляки благодарят Игоря Сыча

В соцсети люди пишут: "Wow! Как красиво! Браво хозяину — умничка, молодец! Может, и другие люди захотят что-то похожее сделать… Как бы засверкал город!", "Выдать премию "Хозяин года", хотя делает он это не первый год, знаю", "Реально красотищщща! Молодцы, хозяева! Это ж надо так любить свой дом и свой город!".

Не каждый бизнесмен может себе такое позволить

Напомним: ранее "Телеграф" провел виртуальную экскурсию по елкам, установленным в разных населенных пунктах Украины.