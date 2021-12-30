Как в американских фильмах: украинцы превратили свои дома в новогоднюю сказку (фото, видео)
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И теперь к этим "сказочным" дворам горожане массово идут, как на экскурсию
Многим привычна киношная картинка праздничного убранства на Рождество американских коттеджей – это оформленные иллюминацией фасады и крыши домов, близлежащие деревья и огромные фигуры проволочных оленей и медведей, стеклянные шары, еловые венки, надувные снеговики и Санта-Клаусы. Там даже стало популярным выражение из старого культового фильма: "Я хочу, чтобы мой дом было видно из космоса!".
Посоперничать с американскими особняками могут и некоторые украинские частные дома. Причем, украшают придомовую территорию хозяева на протяжении многих лет, с каждым годом проявляя все больше изобретательности и выдумки.
Неизвестно, как из космоса, но уж точно издалека видно сверкающий огнями двор на улице Горького в Геническе Херсонской области. И каждый год здесь добавляется светящихся элементов. В этот раз над созданием светового оформления своего участка отец и сын Давыдовы трудились целых 10 дней. Результат превзошел все ожидания: все, кто видит иллюминацию живьем, восторгаются трудолюбием и энтузиазмом хозяев дома, выражают им благодарность за созданное праздничное настроение, "лайкают" и репостят красочные фотографии в Фейсбуке и видео в Ютубе.
"Положил начало украшательству двора к Новому году еще лет 15 назад мой отец, Виталий Дмитриевич, сейчас ему 58 лет, он частный предприниматель, — рассказал "Телеграфу" 31-летний Алексей Давыдов, ранее – журналист сайта "Вести Геническа", а ныне блогер. – Сначала это были 1-2 гирляндочки на ворота, каждый следующий год что-нибудь добавляли. Ну а последние пять лет мы занимаемся этим вместе, фигурки из проволочки-кругляка варим сами, а для эскизов привлекаем нашего соседа-художника, Владимира Шпака. Все эти гирлянды бережно сохраняются и докупаются новые, потому не скажу, что это одномоментные большие расходы".
В прошлом году Давыдовы изготовили светящуюся елочку и контур саней с оленем и Санта-Клаусом. "И так оно классно зашло: столько людей к нам приезжало, там автомобили даже попадали в пробку".
В этом году елку решили "вырастить" повыше – сделали ее 6-метровой. Алексей благодарен компании из Харькова, которая поддержала их задумку и сделала им солидную скидку на приобретение светодиодной неоновой ленты.
Появился и новый персонаж – яркий Снеговик-саксофонист. И это не просто картинка – ежевечерне здесь звучат рождественские и современные мелодии, чтобы настроение окружающим поднять. Погода также решила добавить снежного оформления от себя – занесла все снегом.
Не обошлось и без приключений. Папа с сыном торопились закончить работы, а тут вдруг – раз! – и в Геническе случилась какая-то авария, на 4 часа погас свет по всему городу. К счастью, у них в хозяйстве имеется генератор. Подключили его и продолжили двигаться к финишу. "Начинали мы работы с букв на крыше. С утра была замечательная сухая погода, а к вечеру началась метель. Мы радовались: фух, успели. На следующий день мороз ударил, мы давай "леса" ставить и елку монтировать. Тоже все удалось. А затем оттепель случилась – грязюка, зайти на участок невозможно, то есть, опять нам повезло. В последний день работали до полуночи!", — вспоминает молодой человек. Снежинку на елке Давыдовы закрепляли как раз когда повалил густой снег.
По словам Алексея, затраты на праздничный наряд домовладения не столь велики. "Благодаря скидке на неоновые огни, мы потратили 8 тысяч гривен – этого хватило, чтобы украсить забор, и арку, и фасад".
Конечно же, всех интересует, не разорятся ли они на оплате электроэнергии. "По моим подсчетам, вся эта иллюминация потребляет 1,5 кВт в час. Месяц работы обойдется гривен в 300, при том, что гирлянды работают примерно с 17 до 22-х часов ежедневно". Такие траты семья может себе позволить, потому что у них нет расходов на алкоголь и сигареты, и очень многое они умеют делать своими руками. Мама и супруга Алексея тоже ничего не имеют против расходов на красоту. Мужчины их именуют "помощниками по кофе" – когда совсем уж замерзают на свежем воздухе.
"Настоящая сказка! Спасибо вам за праздник и хорошее настроение. Удивить вы можете", "Супер! Спасибо за сказку!, "Какая красота! Просто маленькое сказочное место! Какие вы молодцы! С наступающими новогодними праздниками всю вашу семью!"- такие отзывы оставляют благодарные земляки.
Примечательно, что также креативно и щедро подошла к оформлению своей усадьбы семья на окраине города Семеновка Новгород-Северського района Черниговской области. Их пропиарил родной город на своей Фейсбук-страничке.
В течение всего года мастер по ремонту авто Игорь Сыч закупал гирлянды, а затем трижды наведывался на малую родину из столицы, где проживает сейчас, чтобы все это скомпоновать, укрепить и развесить 2 километра гирлянд.
Ну а включает всю эту переливающуюся композицию ежевечерне его мама, Ирина Сыч. Сюда также идут и едут любоваться и делать селфи. Привлекает внимание огромная елка, украшенная веселыми огнями. На самом деле это "обманка" – сложная металлическая конструкция с небольшой сосенкой и… закрепленными на разных ярусах горшочками с маленькими туями!
Их двор, пожалуй, точно видно из космоса, потому что в округе фонарей на улицах немного.
И в их адрес не скупятся на похвалу: "Какая красота, супер! Молодцы, здоровья вам огромного!", "Такое должны увидеть все! И мэр города тоже должен увидеть и взять пример, как украшать город. Стоит елка в центре несчастная! И город совсем не украшен! Интересно, кто выбирает таких мэров и куда идут средства! Город Семеновка не развивается совсем! А Игорь — молодец! Так держать! Каждый должен брать пример с таких людей, как он!".
В соцсети люди пишут: "Wow! Как красиво! Браво хозяину — умничка, молодец! Может, и другие люди захотят что-то похожее сделать… Как бы засверкал город!", "Выдать премию "Хозяин года", хотя делает он это не первый год, знаю", "Реально красотищщща! Молодцы, хозяева! Это ж надо так любить свой дом и свой город!".
Напомним: ранее "Телеграф" провел виртуальную экскурсию по елкам, установленным в разных населенных пунктах Украины.
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