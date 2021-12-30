Як в американських фільмах: українці перетворили свої будинки на новорічну казку (фото, відео)
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І тепер до цих "казкових" дворів городяни масово йдуть, як на екскурсію
Багатьом звична кіношна картинка святкового оздоблення на Різдво американських котеджів – це оформлені ілюмінацією фасади та дахи будинків, прилеглі дерева та величезні фігури дротяних оленів та ведмедів, скляні кулі, ялинові вінки, надувні сніговики та Санта-Клауси. Там навіть став популярним вираз зі старого культового фільму: "Я хочу, щоб мій будинок було видно із космосу!".
Посоперничати з американськими особняками можуть і деякі українські приватні будинки. Причому прикрашають прибудинкову територію господарі протягом багатьох років, з кожним роком виявляючи дедалі більше винахідливості та вигадки.
Невідомо, як із космосу, але вже точно здалеку видно двір на вулиці Горького в Генічеську Херсонської області. І щороку тут додається елементів, що світяться. Цього разу над створенням світлового оформлення своєї ділянки батько та син Давидови працювали цілих 10 днів. Результат перевершив усі очікування: усі, хто бачить ілюмінацію живцем, захоплюються працьовитістю та ентузіазмом господарів будинку, висловлюють їм подяку за створений святковий настрій, "лайкають" та репостять барвисті фотографії у Фейсбуці та відео в Ютубі.
"Започаткував прикрашання двору до Нового року ще років 15 тому мій батько, Віталій Дмитрович, зараз йому 58 років, він приватний підприємець, — розповів "Телеграфу" 31-річний Олексій Давидов, раніше — журналіст сайту "Вести Генічеська", а нині блогер. — Спочатку це були 1-2 гірляндочки на ворота, кожен наступний рік що-небудь додавали. Ну а останні п’ять років ми займаємося цим разом, фігурки з дроту-кругляка варимо самі, а для ескізів залучаємо нашого сусіда-художника, Володимира Шпака. Всі ці гірлянди дбайливо зберігаються і докуповуються нові, тому не скажу, що це миттєві великі витрати.
Торік Давидови виготовили ялинку, що світиться, і контур саней з оленем і Санта-Клаусом. "І так воно класно зайшло: стільки людей до нас приїжджало, там автомобілі навіть потрапляли у затор!".
Цього року ялинку вирішили "виростити" вище – зробили її 6-метровою. Олексій вдячний компанії з Харкова, яка підтримала їхній задум та зробила їм солідну знижку на придбання світлодіодної неонової стрічки.
З’явився і новий персонаж – яскравий сніговик-саксофоніст. І це не просто картинка – щовечора тут звучать різдвяні та сучасні мелодії, щоби настрій оточуючим підняти. Погода також вирішила додати снігового оформлення від себе – і все занесло снігом.
Не обійшлось і без пригод. Тато з сином поспішали закінчити роботи, а тут раптом – раз! — І в Генічеську трапилася якась аварія, на 4 години погасло світло по всьому місту. На щастя, у господарстві є генератор. Увімкнули його та продовжили рухатися до фінішу. "Починали ми роботи з літер на даху. З ранку була чудова суха погода, а надвечір почалася хуртовина. Ми раділи: фух, встигли. Наступного дня мороз вдарив, ми давай "ліса" ставити і ялинку монтувати. Теж все вдалося. А потім відлига трапилася — бруд, зайти на ділянку неможливо, тобто знову нам пощастило. В останній день працювали до півночі!", — згадує молодик. Сніжинку на ялинці Давидови закріплювали якраз, коли повалив густий сніг.
За словами Олексія, витрати на святкове вбрання домоволодіння не такі великі. "Завдяки знижці на неонові вогні ми витратили 8 тисяч гривень – цього вистачило, щоб прикрасити паркан, і арку, і фасад".
Звичайно ж, усіх цікавить, чи не розоряться вони на оплаті електроенергії. "За моїми підрахунками, вся ця ілюмінація споживає 1,5 кВт на годину. Місяць роботи обійдеться гривень у 300, при тому, що гірлянди працюють приблизно з 17 до 22 години щодня". Такі витрати сім’я може собі дозволити, тому що у них немає витрат на алкоголь та сигарети, і дуже багато вони вміють робити своїми руками. Мама та дружина Олексія теж нічого не мають проти витрат на красу. Чоловіки їх називають "помічниками по каві" — коли вже замерзнуть на свіжому повітрі.
"Справжня казка! Дякую вам за свято та гарний настрій. Здивувати ви можете", "Супер! Дякуємо за казку!, "Яка краса! Просто маленьке казкове місце! Які ви молодці! З прийдешніми новорічними святами всю вашу сім’ю!" – такі відгуки залишають вдячні земляки.
Примітно, що також креативно та щедро підійшла до оформлення своєї садиби сім’я на околиці міста Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Їх пропіарило рідне місто на своїй Фейсбук-сторінці.
Протягом усього року майстер з ремонту авто Ігор Сич закуповував гірлянди, а потім тричі навідувався на малу батьківщину зі столиці, де мешкає зараз, щоб усе це скомпонувати, закріпити та розвісити 2 кілометри гірлянд.
Ну а включає всю цю яскраву композицію щовечора його мама, Ірина Сич. Сюди також йдуть та їдуть милуватися та робити селфі. Привертає увагу велика ялинка, прикрашена веселими вогнями. Насправді це "обманка" — складна металева конструкція з невеликою сосною і закріпленими на різних ярусах горщиками з маленькими туями!
Їхнє подвір’я, мабуть, точно видно з космосу, бо в окрузі ліхтарів на вулицях небагато.
І на їх адресу не скупляться на похвалу: "Яка краса, супер! Молодці, здоров’я вам величезного!", "Таке повинні побачити все! І мер міста теж має побачити й взяти приклад, як прикрашати місто. Стоїть ялинка в центрі нещасна! І місто зовсім не прикрашене! Цікаво, хто обирає таких мерів і куди йдуть кошти? Місто Семенівка не розвивається зовсім! А Ігор — молодець! Так тримати! Кожен має брати приклад із таких людей, як він!".
У соцмережі люди пишуть: "Wow! Як гарно! Браво господареві — розумничка, молодець! Може, й інші люди захочуть щось подібне зробити… Як би засяяло місто!", "Видати премію "Господар року", хоча робить він це не перший рік, знаю", "Реально краса! Молодці, господарі! Це ж треба так любити свій будинок і своє місто!".
Нагадаємо: раніше "Телеграф" провів віртуальну екскурсію ялинками, встановленими в різних населених пунктах України.
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