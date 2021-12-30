Як в американських фільмах: українці перетворили свої будинки на новорічну казку (фото, відео)

І тепер до цих "казкових" дворів городяни масово йдуть, як на екскурсію

Багатьом звична кіношна картинка святкового оздоблення на Різдво американських котеджів – це оформлені ілюмінацією фасади та дахи будинків, прилеглі дерева та величезні фігури дротяних оленів та ведмедів, скляні кулі, ялинові вінки, надувні сніговики та Санта-Клауси. Там навіть став популярним вираз зі старого культового фільму: "Я хочу, щоб мій будинок було видно із космосу!".

Американські особняки сяють від цоколя до даху

Посоперничати з американськими особняками можуть і деякі українські приватні будинки. Причому прикрашають прибудинкову територію господарі протягом багатьох років, з кожним роком виявляючи дедалі більше винахідливості та вигадки.

Краса біля приватного будинку

Невідомо, як із космосу, але вже точно здалеку видно двір на вулиці Горького в Генічеську Херсонської області. І щороку тут додається елементів, що світяться. Цього разу над створенням світлового оформлення своєї ділянки батько та син Давидови працювали цілих 10 днів. Результат перевершив усі очікування: усі, хто бачить ілюмінацію живцем, захоплюються працьовитістю та ентузіазмом господарів будинку, висловлюють їм подяку за створений святковий настрій, "лайкають" та репостять барвисті фотографії у Фейсбуці та відео в Ютубі.

Літери на даху з’явилися вперше

"Започаткував прикрашання двору до Нового року ще років 15 тому мій батько, Віталій Дмитрович, зараз йому 58 років, він приватний підприємець, — розповів "Телеграфу" 31-річний Олексій Давидов, раніше — журналіст сайту "Вести Генічеська", а нині блогер. — Спочатку це були 1-2 гірляндочки на ворота, кожен наступний рік що-небудь додавали. Ну а останні п’ять років ми займаємося цим разом, фігурки з дроту-кругляка варимо самі, а для ескізів залучаємо нашого сусіда-художника, Володимира Шпака. Всі ці гірлянди дбайливо зберігаються і докуповуються нові, тому не скажу, що це миттєві великі витрати.

Зварювальні роботи

Торік Давидови виготовили ялинку, що світиться, і контур саней з оленем і Санта-Клаусом. "І так воно класно зайшло: стільки людей до нас приїжджало, там автомобілі навіть потрапляли у затор!".

Оленя змайстрували ще рік тому

Цього року ялинку вирішили "виростити" вище – зробили її 6-метровою. Олексій вдячний компанії з Харкова, яка підтримала їхній задум та зробила їм солідну знижку на придбання світлодіодної неонової стрічки.

Ялинку зробили заввишки 6 метрів

З’явився і новий персонаж – яскравий сніговик-саксофоніст. І це не просто картинка – щовечора тут звучать різдвяні та сучасні мелодії, щоби настрій оточуючим підняти. Погода також вирішила додати снігового оформлення від себе – і все занесло снігом.

Сніговик грає на саксофоні

Не обійшлось і без пригод. Тато з сином поспішали закінчити роботи, а тут раптом – раз! — І в Генічеську трапилася якась аварія, на 4 години погасло світло по всьому місту. На щастя, у господарстві є генератор. Увімкнули його та продовжили рухатися до фінішу. "Починали ми роботи з літер на даху. З ранку була чудова суха погода, а надвечір почалася хуртовина. Ми раділи: фух, встигли. Наступного дня мороз вдарив, ми давай "ліса" ставити і ялинку монтувати. Теж все вдалося. А потім відлига трапилася — бруд, зайти на ділянку неможливо, тобто знову нам пощастило. В останній день працювали до півночі!", — згадує молодик. Сніжинку на ялинці Давидови закріплювали якраз, коли повалив густий сніг.

Декілька днів батько з сином провели на даху

За словами Олексія, витрати на святкове вбрання домоволодіння не такі великі. "Завдяки знижці на неонові вогні ми витратили 8 тисяч гривень – цього вистачило, щоб прикрасити паркан, і арку, і фасад".

А погода – то сніг, то дощ

Звичайно ж, усіх цікавить, чи не розоряться вони на оплаті електроенергії. "За моїми підрахунками, вся ця ілюмінація споживає 1,5 кВт на годину. Місяць роботи обійдеться гривень у 300, при тому, що гірлянди працюють приблизно з 17 до 22 години щодня". Такі витрати сім’я може собі дозволити, тому що у них немає витрат на алкоголь та сигарети, і дуже багато вони вміють робити своїми руками. Мама та дружина Олексія теж нічого не мають проти витрат на красу. Чоловіки їх називають "помічниками по каві" — коли вже замерзнуть на свіжому повітрі.

У короткому ролику – весь процес створення прикраси

"Справжня казка! Дякую вам за свято та гарний настрій. Здивувати ви можете", "Супер! Дякуємо за казку!, "Яка краса! Просто маленьке казкове місце! Які ви молодці! З прийдешніми новорічними святами всю вашу сім’ю!" – такі відгуки залишають вдячні земляки.

Сюди всі приходять фотографуватись

Примітно, що також креативно та щедро підійшла до оформлення своєї садиби сім’я на околиці міста Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Їх пропіарило рідне місто на своїй Фейсбук-сторінці.

Протягом усього року майстер з ремонту авто Ігор Сич закуповував гірлянди, а потім тричі навідувався на малу батьківщину зі столиці, де мешкає зараз, щоб усе це скомпонувати, закріпити та розвісити 2 кілометри гірлянд.

На садибу пішло 2 км гірлянд

Ну а включає всю цю яскраву композицію щовечора його мама, Ірина Сич. Сюди також йдуть та їдуть милуватися та робити селфі. Привертає увагу велика ялинка, прикрашена веселими вогнями. Насправді це "обманка" — складна металева конструкція з невеликою сосною і закріпленими на різних ярусах горщиками з маленькими туями!

Внизу — сосенка, а в горщиках туї — ось і величезна ялинка

Їхнє подвір’я, мабуть, точно видно з космосу, бо в окрузі ліхтарів на вулицях небагато.

Таку красу видно здалеку

І на їх адресу не скупляться на похвалу: "Яка краса, супер! Молодці, здоров’я вам величезного!", "Таке повинні побачити все! І мер міста теж має побачити й взяти приклад, як прикрашати місто. Стоїть ялинка в центрі нещасна! І місто зовсім не прикрашене! Цікаво, хто обирає таких мерів і куди йдуть кошти? Місто Семенівка не розвивається зовсім! А Ігор — молодець! Так тримати! Кожен має брати приклад із таких людей, як він!".

Земляки дякують Ігорю Сичу

У соцмережі люди пишуть: "Wow! Як гарно! Браво господареві — розумничка, молодець! Може, й інші люди захочуть щось подібне зробити… Як би засяяло місто!", "Видати премію "Господар року", хоча робить він це не перший рік, знаю", "Реально краса! Молодці, господарі! Це ж треба так любити свій будинок і своє місто!".

Не кожен бізнесмен може собі це дозволити

Нагадаємо: раніше "Телеграф" провів віртуальну екскурсію ялинками, встановленими в різних населених пунктах України.