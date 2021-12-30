"В Украине запахнет весной": синоптик дала неожиданный прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских регионах существенно потеплеет

В Украину уверенно идет теплый циклон, который повысит показатели температурных столбиков до 9 градусов с плюсовой отметкой.

Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила главный народный синоптик страны Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

Прогноз погоды на пятницу, 31 декабря

В восточных регионах погода в канун Нового года будет прохладной. Там ожидается от -6 до -11 градусов мороза ночью и от -1 до -6 градусов днем. Вероятны также снеговые осадки, но только во второй половине суток.

На западе Украины будет теплее всего: ночью показатели температурных столбиков будут колебаться от +1 до +6 градусов. Ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

На юге осадков не предполагается, утром в окошки будет заглядывать солнышко. Днем мокрый снег. Температура воздуха не будет подниматься выше 4 градусов с отметкой "плюс".

В центральных регионах дожди, возможны также осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +4 градусов днем. Ночью – незначительный мороз, днем – ноль. На дорогах сильный гололед.

Прогноз погоды от украинского гидрометцентра на 31 декабр

Прогноз погоды в субботу, 1 января

В восточных областях ночью будет морозно – до -5 градусов. Днем ожидается сильная оттепель, ведь температура воздуха поднимется до нуля. Ночью осадки не прогнозируют, а вот днем возможен дождь и мокрый снег.

На западе "запахнет весной" — в новогоднюю ночь предполагается +1...+4 градуса тепла, а вот днем температура воздуха прогреется почти рекордных +8 градусов. В большинстве населенных пунктов будет дождь.

Южные области накроют дожди, показатели температурных столбиков будут меняться от +4 до +9 градусов тепла.

В центре в первый день 2022 года тоже будет тепло. Ночью около нуля, а днем – +1…+5 градусов. Кое-где дожди и дожди с мокрым снегом.

На севере пройдет дождь. Ночью 1 января будет около нуля, днем – +1…+6 градусов.

Прогноз погоды от украинского гидрометцентра на 1 января

Отмечается также, что характерной особенностью первого дня нового года в Украине будет порывистый ветер северо-западного направления.

Карта воздушных масс от Натальи Диденко

Ранее сообщалось, как украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу", какими будут погодные условия в канун новогодних праздников и какие "погодные прыжки" следует ожидать украинцам в первые дни нового года.