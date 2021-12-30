"В Україні запахне весною": синоптик дала несподіваний прогноз на найближчі дні

Найближчими днями в українських регіонах суттєво потеплішає

В Україну впевнено йде теплий циклон, який подекуди підвищить показники температурних стовпчиків до 9 градусів із плюсовою позначкою.

Про це у четвер, 30 грудня, повідомила головна народна синоптикиня країни Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі.

Прогноз погоди на п'ятницю, 31 грудня

У східних регіонах погода у переддень Нового року буде найпрохолоднішою. Там очікується від -6 до -11 градусів морозу вночі та від -1 до -6 градусів удень. Ймовірні також снігові опади, але виключно у другій половині доби.

На заході України буде найтепліше: уночі показники температурних стовпчиків поливатимуться від +1 до +6 градусів. Очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом.

На півдні опадів не передбачається, уранці в віконця зазиратиме сонечко. Удень може падати мокрий сніг. Температура повітря не підійматиметься вище 4 градусів із позначкою "плюс".

У центральних регіонах дощитиме, ймовірні також опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від +3 до +4 градусів удень. Вночі — незначний мороз — нуль. На дорогах сильна ожеледиця.

Прогноз погоди від українського гідрометцентру на 31 грудня

Прогноз погоди у суботу, 1 січня

У східних областях вночі буде морозно — до -5 градусів. Удень очікується сильна відлига, адже потепліє до нуля. Уночі опадів не прогнозують, а от удень ймовірні дощ та мокрий сніг.

На заході "запахне весною" — у новорічну ніч передбачається +1…+4 градуси тепла, а от удень температура повітря прогріється майже рекордних +8 градусів. У більшості населених пунктів дощитиме.

Південні області накриють дощі, показники температурних стовпчиків показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла.

У центрі в перший день 2022 року також буде тепло. Вночі близько нуля, а вдень — +1…+5 градусів. Подекуди дощі та дощі з мокрим снігом.

На півночі дощитиме. Уночі 1 січня буде близько нуля, вдень — +1…+6 градусів.

Прогноз погоди від українського гідрометцентру на 1 січня

Відзначається також, що характерною особливістю першого дня нового року в Україні буде сильний поривчастий вітер північно-західного напрямку.

Карта повітряних мас від Наталки Діденко

Раніше повідомлялося, як український синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі "Телеграфу", якою будуть погодні умови напередодні новорічних свят та на які погодні стрибки варто очікувати українцям у перші дні нового року.