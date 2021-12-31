Угрожали ножом и давили ногами на грудь: на Хмельнитчине жестоко ограбили старушку (фото)

Рецидивистам может грозить наказание в виде срока лишения свободы до 12 лет

В четверг, 30 декабря, в одном из частных домов Хмельницкой области двое неизвестных напали на 72-летнюю пенсионерку: грабители требовали у старушки деньги, применяя к ней грубую физическую силу.

Как сообщает прессцентр Национальной полиции в области, инцидент произошел около 18 часов вечера в домовладении, расположенном в селе Новое Село на Изяславщине.

Предварительно известно, что информация о нападении на пенсионерку поступила на спецлинию "102" от дочери пострадавшей. Правоохранители оперативно выехали по указанному месту, где им удалось установить, что правонарушители залезли в дом старушки, разбив стекло на оконной раме.

Мужчины потребовали у бабушки отдать все сбережения и угрожали расправой. Женщину душили полотенцем, пугали ножом и даже давили ногами на грудную клетку измученной пенсионерки.

Когда злоумышленники получили желаемое и забрали из помещения все сбережения хозяйки в сумме 13 тысяч гривен, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении, предварительно обезопасив себя, сожгли мобильник владелицы жилья в печи.

Частный дом, в котором проживала бабушка, на которую совершили нападение рецидивисты

Благодаря совместной и слаженной работе личного состава Шепетовского районного управления полиции уже через несколько часов преступников заметили на выезде из района. Мужчин задержали, а похищенное изъяли. Нападающими оказались уже судимые 35-летние жители сел Старая Гута и Влашановка. Оба сейчас находятся в изоляторе.

По указанному факту полицейские открыли уголовное производство. Вопрос по избранию меры пресечения пока решают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре водитель маршрутки пытался выставить из салона старуху, зашедшую туда с портняжкой, чем очень разгневала водителя. За пенсионерку сразу вступились другие пассажиры и отбили женщину от агрессивных "нападений" маршрутчика.