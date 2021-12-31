Погрожували ножем і тиснули ногами на груди: на Хмельниччині жорстоко пограбували стареньку (фото)

Рецидивістам може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до 12 років

У четвер, 30 грудня, в одному з приватних будинків Хмельницької області двоє невідомих напали на 72-річну пенсіонерку: грабіжники вимагали у старенької гроші, застосовуючи до неї грубу фізичну силу.

Як повідомляє пресцентр Національної поліції в області, інцидент трапився близько 18-ї години вечора у домоволодінні, розташованому в селі Нове Село, що на Ізяславщині.

Попередньо відомо, що інформація про напад на пенсіонерку надійшла на спецлінію "102" від доньки постраждалої. Правоохоронці оперативно виїхали за вказаним місцем, де їм вдалося встановити, що правопорушники залізли до помешкання старенької, розбивши скло на віконній рамі.

Чоловіки вимагали у бабусі віддати усі заощадження та погрожували розправою. Жінку душили рушником, лякали ножем та навіть давили ногами на грудну клітину змученої пенсіонерки.

Коли зловмисники отримали бажане і забрали з помешкання усі заощадження господині в сумі 13 тисяч гривень, сіли до автомобіля та поїхали геть у невідомому напрямку, попередньо убезпечивши себе, спаливши мобільник власниці житла у печі.

Приватний будинок, в якому проживала бабуся, на яку скоїли напад рецидивісти

Завдяки спільній та злагодженій роботі особового складу Шепетівського районного управління поліції, вже за кілька годин злочинців помітили на виїзді з району. Чоловіків затримали, а викрадене вилучили. Нападниками виявилися вже судимі ​​35-річні жителі сіл Стара Гута та Влашанівка. Обидва зараз перебувають в ізоляторі.

За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Питання щодо обрання міри запобіжного заходу поки що вирішують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі водій маршрутки намагався виставити з салону стареньку, яка зайшла туди із кравчучкою, чим дуже розгнівала водія. За пенсіонерку одразу вступилися інші пасажири та відбили жіночку від агресивних "нападів" маршрутчика.