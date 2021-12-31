В Запорожье двухлетний ребенок умер прямо в больнице — мать обвиняет медиков

По факту смерти малолетнего полиция открыла уголовное производство

В областной больнице города Запорожья скончался 2-летний ребенок. Мать, уже обратившаяся за помощью в правоохранительные органы, обвиняет в трагедии персонал медицинского учреждения.

Как сообщает издание Укринформ, ссылаясь на собственные источники в полиции, информация о трагической смерти малолетнего ребенка поступила от матери. Сейчас представители правоохранительных органов рассматривают вероятность того, что смерть малыша наступила из-за ненадлежащего исполнения медиком своих прямых профобязанностей.

Согласно имеющимся данным, в четверг, 30 декабря, около 21:00 полицейские получили телефонный звонок от женщины, которая находилась в помещении детской областной больницы. По словам заявительницы, ее 2-летний ребенок умер из-за вины медицинского работника, который проигнорировал потребность в предоставлении соответствующей помощи.

Также отмечается, что малыш находился на стационарном лечении в вышеуказанном медучреждении с 24 декабря. Ребенок имел определенные сердечно-сосудистые заболевания.

По указанному факту полиция уже открыла уголовное производство в рамках части 2 статьи 140 относительно ненадлежащего исполнения или неисполнения врачом своих профессиональных обязанностей, повлекших тяжкие последствия для больного.

Тело направлено на дальнейшее исследование судебными медэкспертами, которые должны установить точную причину смерти.

В больнице трагический инцидент пока не комментируют.

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