Ребенок погиб при столкновении легковушки и маршрутки на Одесчине (фото)

За рулем Daewoo Lanos находился 34-летний мужчина

Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие 28 ноября на трассе Одесса-Рени. После столкновения двух автомобилей от полученных травм скончался пятилетний мальчик.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Известно, что участниками аварии стали легковушка Daewoo Lanos и микроавтобус Iveco. Вероятным виновником ДТП является именно водитель "ланоса", ведь он не справился с управлением и в какой-то момент вылетел на встречную полосу.

40-летний водитель микроавтобуса не успел вовремя среагировать на происходящее, в результате чего оба авто оказались на обочине.

Машины чудом не скинуло в кювет

В салоне Daewoo Lanos, кроме водителя, находился также и пятилетний ребенок, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Добавим, что и оба водителя также госпитализированы с различными увечьями.

Инцидент произошел на трассе неподалеку села Холмское Одесской области.

Авария произошла неподалеку Холмского (на карте)

Сейчас полицейские устанавливают все детали трагедии, информация о ДТП внесена в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Последние несколько дней выдались весьма "богатыми" на различные аварии в разных регионах страны. Как сообщал "Телеграф", на Черкащине девушке в ДТП повредило руку, а под Николаевом столкнулись сразу четыре грузовых автомобиля.