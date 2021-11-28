Ребенок погиб при столкновении легковушки и маршрутки на Одесчине (фото)
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За рулем Daewoo Lanos находился 34-летний мужчина
Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие 28 ноября на трассе Одесса-Рени. После столкновения двух автомобилей от полученных травм скончался пятилетний мальчик.
Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Известно, что участниками аварии стали легковушка Daewoo Lanos и микроавтобус Iveco. Вероятным виновником ДТП является именно водитель "ланоса", ведь он не справился с управлением и в какой-то момент вылетел на встречную полосу.
40-летний водитель микроавтобуса не успел вовремя среагировать на происходящее, в результате чего оба авто оказались на обочине.
В салоне Daewoo Lanos, кроме водителя, находился также и пятилетний ребенок, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Добавим, что и оба водителя также госпитализированы с различными увечьями.
Инцидент произошел на трассе неподалеку села Холмское Одесской области.
Сейчас полицейские устанавливают все детали трагедии, информация о ДТП внесена в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Последние несколько дней выдались весьма "богатыми" на различные аварии в разных регионах страны. Как сообщал "Телеграф", на Черкащине девушке в ДТП повредило руку, а под Николаевом столкнулись сразу четыре грузовых автомобиля.
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