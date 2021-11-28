Дитина загинула під час зіткнення легковика та маршрутки на Одещині (фото)
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За кермом Daewoo Lanos знаходився 34-річний чоловік
Трагедією закінчилася дорожньо-транспортна пригода 28 листопада на трасі Одеса-Рені. Після зіткнення двох автомобілів від травм помер п’ятирічний хлопчик.
Подробиці повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Відомо, що учасниками аварії стали легковик Daewoo Lanos та мікроавтобус Iveco. Імовірним винуватцем ДТП є саме водій "ланоса", адже він не впорався з керуванням і в якийсь момент вилетів на зустрічну смугу.
40-річний водій мікроавтобуса не встиг вчасно зреагувати на те, що відбувалося, внаслідок чого обидва авто опинилися на узбіччі.
У салоні Daewoo Lanos, крім водія, знаходилася також і п’ятирічна дитина, яка отримала травми, несумісні з життям. Додамо, що обидва водії також госпіталізовані з різними каліцтвами.
Інцидент стався на трасі неподалік села Холмське на Одещині.
Наразі поліцейські встановлюють усі деталі трагедії, інформацію про ДТП внесено до ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України.
Останні кілька днів видалися дуже "багатими" на різні аварії у різних регіонах країни. Як повідомляв "Телеграф", на Черкащині дівчині в ДТП пошкодило руку, а під Миколаєвом зіткнулися відразу чотири вантажні автомобілі.
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