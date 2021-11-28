Дитина загинула під час зіткнення легковика та маршрутки на Одещині (фото)

За кермом Daewoo Lanos знаходився 34-річний чоловік

Трагедією закінчилася дорожньо-транспортна пригода 28 листопада на трасі Одеса-Рені. Після зіткнення двох автомобілів від травм помер п’ятирічний хлопчик.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Відомо, що учасниками аварії стали легковик Daewoo Lanos та мікроавтобус Iveco. Імовірним винуватцем ДТП є саме водій "ланоса", адже він не впорався з керуванням і в якийсь момент вилетів на зустрічну смугу.

40-річний водій мікроавтобуса не встиг вчасно зреагувати на те, що відбувалося, внаслідок чого обидва авто опинилися на узбіччі.

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У салоні Daewoo Lanos, крім водія, знаходилася також і п’ятирічна дитина, яка отримала травми, несумісні з життям. Додамо, що обидва водії також госпіталізовані з різними каліцтвами.

Інцидент стався на трасі неподалік села Холмське на Одещині.

Аварія сталася неподалік Холмського (на мапі)

Наразі поліцейські встановлюють усі деталі трагедії, інформацію про ДТП внесено до ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України.

Останні кілька днів видалися дуже "багатими" на різні аварії у різних регіонах країни. Як повідомляв "Телеграф", на Черкащині дівчині в ДТП пошкодило руку, а під Миколаєвом зіткнулися відразу чотири вантажні автомобілі.