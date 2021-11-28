Відірвало руку: 20-річна дівчина важко травмувалася у ДТП на Черкащині (фото)

Водії транспортних засобів травм не отримали

У Черкаській області внаслідок аварії за участю легковика та вантажівки 20-річній дівчині відірвало руку. Її терміново госпіталізували.

Як повідомляється на сайті поліції, ДТП сталася у Драбівському районі у суботу, 27 листопада.

Попередньо встановлено, що 43-річний водій на автомобілі ЗАЗ-1102 перевищив швидкість та у якийсь момент не впорався з керуванням. Це призвело до того, що машина вилетіла на зустрічну смугу та врізалася там у вантажівку MAN. Водії обох транспортних засобів не отримали жодних травм, тоді як пасажирці легковика відірвало руку. Її забрали у реанімацію.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Додамо, що аварія сталася на автодорозі "Драбів-Золотоноша-Кононівка" біля села Шрамківка Драбівського району.

Місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жахливі аварії за участю великогабаритного транспорту за останні кілька днів встигли наробити багато лиха на дорогах України. Так, на трасі Одеса — Миколаїв сталася ще одна ДТП за участю одразу чотирьох сідлових тягачів із причепами. Без постраждалих та загиблих не обійшлося.