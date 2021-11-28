Відірвало руку: 20-річна дівчина важко травмувалася у ДТП на Черкащині (фото)
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Водії транспортних засобів травм не отримали
У Черкаській області внаслідок аварії за участю легковика та вантажівки 20-річній дівчині відірвало руку. Її терміново госпіталізували.
Як повідомляється на сайті поліції, ДТП сталася у Драбівському районі у суботу, 27 листопада.
Попередньо встановлено, що 43-річний водій на автомобілі ЗАЗ-1102 перевищив швидкість та у якийсь момент не впорався з керуванням. Це призвело до того, що машина вилетіла на зустрічну смугу та врізалася там у вантажівку MAN. Водії обох транспортних засобів не отримали жодних травм, тоді як пасажирці легковика відірвало руку. Її забрали у реанімацію.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Додамо, що аварія сталася на автодорозі "Драбів-Золотоноша-Кононівка" біля села Шрамківка Драбівського району.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що жахливі аварії за участю великогабаритного транспорту за останні кілька днів встигли наробити багато лиха на дорогах України. Так, на трасі Одеса — Миколаїв сталася ще одна ДТП за участю одразу чотирьох сідлових тягачів із причепами. Без постраждалих та загиблих не обійшлося.
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