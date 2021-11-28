Оторвало руку: 20-летняя девушка тяжело травмировалась в ДТП в Черкасской области (фото)

Водители транспортных средств травм не получили

В Черкасской области в результате аварии с участием легковушки и грузовика 20-летней девушке оторвало руку. Ее срочно госпитализировали.

Как сообщается на сайте полиции, ДТП произошло в Драбовском районе в субботу, 27 ноября.

Предварительно установлено, что 43-летний водитель на автомобиле ЗАЗ-1102 превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Это привело к тому, что машина вылетела на встречную полосу и врезалась там в грузовик MAN. Водители обоих транспортных средств не получили никаких травм, тогда как пассажирке легковушки оторвало руку. Ее забрали в реанимацию.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Авария произошла на автодороге "Драбов-Золотоноша-Кононовка" возле села Шрамковка Драбовского района.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что ужасные аварии с участием крупногабаритного транспорта за последние несколько дней успели натворить много бед на дорогах Украины. Так, на трассе Одесса — Николаев произошло еще одно ДТП с участием сразу четырех седельных тягачей с прицепами. Без пострадавших и погибших не обошлось.