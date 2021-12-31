У Запоріжжі дворічна дитина померла прямо в лікарні - мати звинувачує медиків

За фактом смерті малолітньої дитини поліція відкрила кримінальне провадження

В обласній лікарні міста Запоріжжя померла 2-річна дитина. Матір, яка вже звернулася за допомогою в правоохоронні органи, звинувачує у трагедії персонал медичного закладу.

Як повідомляє видання Укрінформ, посилаючись на власні джерела в поліції, інформація щодо трагічної смерті малолітньої дитини надійшла від матері. Зараз представники правоохоронних органів розглядають ймовірність того, що смерть малечі настала через неналежне виконання медиком своїх прямих профобов'язків.

Згідно з наявними даними, у четвер, 30 грудня близько 21:00 поліцейські отримали телефонний дзвінок від жінки, яка перебувала у приміщенні дитячої обласної лікарні. За словами заявниці, її 2-річна дитина померла через вину медичного працівника, який проігнорував потребу у наданні відповідної допомоги.

Також зазначається, що малеча перебувала на стаціонарному лікуванні у вищевказаному медзакладі з 24 грудня. Дитина мала певні серцево-судинні захворювання.

За вказаним фактом вже відкрили кримінальне провадження в рамках частини 2 статті 140 щодо неналежного виконання або невиконання лікарем своїх професійних обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки для хворого.

Тіло направлене на подальше дослідження судовими мед-експертами, які мають встановити точну причину смерті.

У лікарні трагічний інцидент поки що не коментують.

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