В Черкасской области прорвало плотину на реке: подробности (видео)
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Спасатели занимаются устранением образовавшейся течи.
В Черкасской области спасатели заняты ликвидацией прорыва плотины на реке Золотоношка.
Об этом информирует пресс-служба полиции области.
Сообщение о происшествии в селе Маркизовка (Золотоношский район) поступило около 17:45.
Отмечается, что произошло разрушение нижней части шлюза плотины, из-за чего начал выходить поток воды шириной примерно четыре метра и около 30 сантиметров в глубину.
Ниже по течению реки были выставлены посты наблюдения за уровнем воды в реке. Также о случившемся было оповещено жителей сел Ковтуны, Мицаловка и Антиповка, которые могли бы пострадать в случае если бы ЧП вышло из-под контроля.
Впрочем, сообщают в полиции, в настоящее время никакой угрозы для жителей указанных населенных пунктов нет.
"Просим граждан сохранять спокойствие и не паниковать. Продолжайте праздновать Новый год, мы заботимся о вашей безопасности", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Харьковской области 15-летний парень и 14-летняя девушка сбежали из медицинского учреждения, чтобы отпраздновать Новый год в компании друзей. Из-за их пропажи на уши поставили всю городскую полицию.
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