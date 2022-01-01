Укр

В Черкасской области прорвало плотину на реке: подробности (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В полиции говорят, что ситуация под контролем Новость обновлена 01 января 2022, 22:01
В полиции говорят, что ситуация под контролем

Спасатели занимаются устранением образовавшейся течи.

В Черкасской области спасатели заняты ликвидацией прорыва плотины на реке Золотоношка.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Сообщение о происшествии в селе Маркизовка (Золотоношский район) поступило около 17:45.

Отмечается, что произошло разрушение нижней части шлюза плотины, из-за чего начал выходить поток воды шириной примерно четыре метра и около 30 сантиметров в глубину.

Ниже по течению реки были выставлены посты наблюдения за уровнем воды в реке. Также о случившемся было оповещено жителей сел Ковтуны, Мицаловка и Антиповка, которые могли бы пострадать в случае если бы ЧП вышло из-под контроля.

Впрочем, сообщают в полиции, в настоящее время никакой угрозы для жителей указанных населенных пунктов нет.

"Просим граждан сохранять спокойствие и не паниковать. Продолжайте праздновать Новый год, мы заботимся о вашей безопасности", — говорится в сообщении.

Маркизовка на карте
Маркизовка на карте

Как сообщалось ранее, в Харьковской области 15-летний парень и 14-летняя девушка сбежали из медицинского учреждения, чтобы отпраздновать Новый год в компании друзей. Из-за их пропажи на уши поставили всю городскую полицию.

Теги:
#Черкасская область #Полиция #ГСЧС
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