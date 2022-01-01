На Черкащині прорвало греблю на річці: подробиці (відео)
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Рятувальники займаються усуненням течі.
На Черкащині рятувальники зайняті ліквідацією прориву греблі на річці Золотоношка.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Повідомлення про подію у селі Маркізівка (Золотоніський район) надійшло близько 17:45.
Зазначається, що сталося руйнування нижньої частини шлюзу греблі, через що почав виходити потік води шириною приблизно чотири метри та близько 30 сантиметрів у глибину.
Нижче за течією річки було виставлено пости спостереження над рівнем води у річці. Також про те, що трапилося, було сповіщено жителів сіл Ковтуни, Мицалівка та Антипівка, які могли б постраждати у разі якби НП вийшло з-під контролю.
Втім, повідомляють у поліції, нині жодної загрози для мешканців зазначених населених пунктів немає.
"Просимо громадян зберігати спокій і не панікувати. Продовжуйте святкувати Новий рік, ми дбаємо про вашу безпеку", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, на Харківщині 15-річний хлопець та 14-річна дівчина втекли з медичного закладу, щоб відсвяткувати Новий рік у компанії друзів. Через їхню пропажу на вуха поставили всю міську поліцію.
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