Укр

"Говорят, ночуйте в машине": в Крыму росгвардейцы не пускают людей в их дома (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма
Лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма

Дома старой постройки оказались на территории лагеря после расширения. Сейчас у их владельцев проблемы с тем, чтобы оказаться дома.

В оккупированном Россией Крыму — очередной скандал. Связан он с детским лагерем "Артек", а точнее домами, находящимися на его территории.

В сети появилось видео того, как местная жительница жалуется, что ее не пропускают через КПП на территорию, а говорят приходить завтра в рабочий день.

"Говорят, ночуйте здесь в машине под КПП "Артек", — рассказывает женщина в видео.

На территории лагеря расположены дома нескольких десятков семей крымчан. Их возвели тогда, когда земля еще не относилась к детскому оздоровительному учреждению. До оккупации Крыма Россией, выдавались пропуска сроком на год, но пропустить могли и без него — хватало регистрации в паспорте. В 2021 году ситуация изменилась, сообщает ВВС.

Долгосрочные пропуска перестали выдавать, их ограничили несколькими днями и каждый раз получать разрешение на въезд нужно по рукописному заявлению. Также пострадали люди и из-за того, что гостевые пропуска упразднили — нельзя вызвать сантехника или провайдера для ремонта интерент-сети. Люди, у которых закончились пропуска и они не могут их продлить опасаются выезжать за КПП.

Также сообщается, что из-за аварийного состояния части домов к местным жителям приходят приставы с требованиями о выселении. Это жилье в Украине считается ведомственным или служебным и приватизации люди пытались добиться через суд.

Автор видео обратилась за помощью к российскому президенту Владимиру Путину.

"Телеграф" ранее писал про состояние солнечных и ветрянных электростанций в Крыму, которые режут на металл.

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#Артек #Крым
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