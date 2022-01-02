"Кажуть, ночуйте в машині": у Криму росгвардійці не пускають людей до їхніх будинків (відео)

Будинки старої забудови опинилися на території табору після розширення. Зараз у їхніх власників проблеми, щоб опинитися вдома.

В окупованому Росією Криму черговий скандал. Пов’язаний він із дитячим табором "Артек", а точніше будинками, що знаходяться на його території.

У мережі з’явилося відео того, як місцева мешканка скаржиться, що її не пропускають через КПП на територію, а кажуть приходити завтра у робочий день.

"Кажуть, ночуйте тут у машині під КПП "Артек"", — розповідає жінка у відео.

На території табору розташовані будинки кількох десятків сімей кримчан. Їх звели тоді, коли земля ще не належала до дитячого оздоровчого закладу. До окупації Криму Росією видавалися перепустки терміном на рік, але пропустити могли і без неї — вистачало реєстрації в паспорті. 2021 року ситуація змінилася, повідомляє ВВС.

Довгострокові перепустки перестали видавати, їх обмежили кількома днями і щоразу отримувати дозвіл на в’їзд потрібно за рукописною заявою. Також постраждали люди і через те, що гостьові перепустки скасували – не можна викликати сантехніка чи провайдера для ремонту інтернет-мережі. Люди, у яких закінчилися перепустки і вони не можуть продовжити їх побоюються виїжджати за КПП.

Також повідомляється, що через аварійний стан частини будинків до місцевих жителів приходять пристави із вимогами про виселення. Це житло в Україні вважається відомчим чи службовим та приватизації люди намагалися домогтися через суд.

Автор відео звернулася за допомогою до російського президента Володимира Путіна.

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