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Закинули та ріжуть на метал: фото знищених сонячної та вітроелектростанції в окупованому Криму

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Неподалік кримського Щолкіного розташовані два об'єкти нетрадиційної енергетики, про які мало хто знає
Неподалік кримського Щолкіного розташовані два об'єкти нетрадиційної енергетики, про які мало хто знає

У радянські часи такі об'єкти енергетики були символами інновацій та сміливих кроків у майбутнє

В анексованому Криму, неподалік Щолкіного є два об'єкти нетрадиційної енергетики, про які мало хто знає. Обидва знаходяться поблизу озера Актаське, яке зараз виконує функцію так званої "охолоджувальної водойми" для атомної станції.

Фотографії покинутих об'єктів оприлюднили на сторінці пабліку lanasator в Instargam.

Експериментальна сонячна електростанція, яку в народі назвали "кримською геліостанцією" зосередила у собі декілька кіл, із встановленими дзеркалами, в яке потрапляло сонячне проміння. Надалі промені фокусувалися в ємності з водою, встановленій у центрі високої вежі. Таким чином вода нагрівалася та самостійно випаровувалася. Опісля пара вводила в дію турбіну, який провокував увімкнення генератора, розташованого в будівлі машинного залу.

Кримська геліостанція
Кримська геліостанція

Установка СЕС-5, загальна потужність якої складала 5 МВт, для видобутку електроенергії з сонячних променів запрацювала у 1986 році. Але через нерентабельність та шалені витрати на обслуговування, розвал Радянського Союзу не пережила. У 2005 році з вежі, від якої залишилися лише адмінбудівлі та поле із дзеркальними відбивачами, вирізали увесь цінний метал.

Територія перебуває під охороною.

Ще одна споруда, яка вражає своїми габаритами, є східно-кримська вітряна електростанція. Вона є одною з шести станцій, які були створені на узбережжі.

Вітряні елекстростанції в анексованому Криму
Вітряні елекстростанції в анексованому Криму

У радянські часи такі ВЕС були символами інновацій та сміливих кроків у майбутнє. Після розвалу СРСР ці вітряки розікрали на метал. Те, що залишилося, все ж намагаються охороняти.

Споруди знаходяться біля лиманного озера Акташське

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі з'явились вражаючі кадри покинутого курорту, розташованого в анексованому Криму. У будівництві "бетонних велетнів" брали участь югославські та італійські архітектори

Теги:
#АЕС #Енергетика #Крим #Електростанція #Станція #Щолкіно
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