Укр

Забросили и режут на металл: фото уничтоженных солнечной и ветроэлектростанции в оккупированном Крыму

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Недалеко от крымского Щелкиного расположены два объекта нетрадиционной энергетики, о которых мало кто знает
Недалеко от крымского Щелкиного расположены два объекта нетрадиционной энергетики, о которых мало кто знает

В советское время такие объекты энергетики были символами инноваций и смелых шагов в будущее

В аннексированном Крыму, неподалеку от Щелкино, есть два объекта нетрадиционной энергетики, о которых мало кто знает. Оба находятся вблизи озера Актасское, которое сейчас выполняет функцию так называемого "охлаждающего водоема" для атомной станции.

Фотографии заброшенных объектов обнародовали на странице паблика lanasator в Instargam.

Экспериментальная солнечная электростанция, которую в народе назвали "крымской гелиостанцией", сосредоточила в себе несколько кругов, с установленными зеркалами, в которые попадали солнечные лучи. В дальнейшем лучи фокусировались в емкости с водой, установленной в центре высокой башни. Таким образом, вода нагревалась и самостоятельно испарялась. После пар вводил в действие турбину, провоцировавшую включение генератора, расположенного в здании машинного зала.

Крымская гелиостанция
Крымская гелиостанция

Установка СЭС-5 для добычи электроэнергии из солнечных лучей, общая мощность которой составляла 5 МВт, заработала в 1986 году. Но из-за нерентабельности и безумных затрат на обслуживание, развал Советского Союза не пережила. В 2005 году из башни, от которой остались только админздания и поле с зеркальными отражателями, вырезали весь ценный металл.

Территория находится под охраной.

Еще одно сооружение, поражающее своими габаритами — єто восточно-крымская ветряная электростанция. Она одна из шести станций, которые были созданы на побережье.

Ветряные электростанции в аннексированном Крыму
Ветряные электростанции в аннексированном Крыму

В советское время такие ВЭС были символами инноваций и смелых шагов в будущее. После развала СССР эти ветряные мельницы разворовали на металл. То, что осталось, все же пытаются охранять.

Сооружения находятся у лиманного озера Акташское

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети появились впечатляющие кадры заброшенного курорта, расположенного в аннексированном Крыму. В строительстве "бетонных великанов" участвовали югославские и итальянские архитекторы

Теги:
#АЭС #Энергетика #Крым #Электростанция #Станция #Щелкино
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